Das ikonische Musical “West Side Story” kommt zurück auf die Leinwand. Nun ist auch der Trailer da und wir können es alle kaum erwarten das Remake zu sehen.

Die Neuverfilmung können wir uns am 9. Dezember in den Kinos ansehen.

Trailer zu “West Side Story” ist da

Wie wir schon gemerkt haben, hat dieses Jahr so einige Remakes und Revivals zu bieten. Wie jetzt bekannt geworden ist, gehört dazu unter anderem auch eine Neuverfilmung vom erfolgreichen Musical West Side Story. In der Neuinszenierung von West Side Story werden Ansel Elgort als Toni und Rachel Zegler als Maria zu sehen sein. Neben Ansel Elgort, den wir aus “Das Schicksal ist ein mieser Verräter” kennen, werden wir noch ein weiteres bekanntes Gesicht wie Maddie Ziegler (“Dance Moms”) erkennen. Regie führte niemand geringerer als Steven Spielberg und der Trailer sieht ganz schön vielversprechend aus. Ab 9. Dezember läuft das Remake im Kino – und wir können es kaum noch erwarten! Aber seht euch den Trailer an und macht euch ein eigenes Bild davon.

Darum geht es in dem Musical-Remake

Das Musical ist eine moderne Interpretation von Shakespears Romeo und Julia. Allerdings spielt die Geschichte in dem Fall nicht im 16. Jahrhundert, sondern in den 50er Jahren in Manhatten. Es geht um Tony und Maria, die aus jeweils verfeindeten New Yorker Gangs gehören, den Jets und Sharks. Die beiden verlieben sich ineinander, während ihre Familien und Freunde die Beziehung nicht gutheißen und sie auseinander bringen wollen.