Der Sommer ist zwar schon fast vorbei – aber eben nur fast! Und deshalb kommt der neue Netflix-Film “Einer wie keiner” auch genau richtig. Das Remake aus den 90ern verspricht gute Unterhaltung und Teenie-Drama pur! Genau das, was wir jetzt brauchen.

Und: Ein Original-Cast-Mitglied ist auch mit dabei!

“Einer wie keiner”: Ein Remake aus den 90ern

Wer kann sich noch an das Teenie-Drama aus dem Jahr 1999 erinnern, in dem sich Rachael Leigh Cook vom schüchternen Küken in eine selbstbewusste junge Frau verwandelt? Schon damals war “Eine wie keine” einer der beliebtesten Highschool-Filme aus den USA. Und weil Highschool-Drama, Teenie-Idole und Liebes-Chaos auch heute, 22 Jahre später, noch große Themen sind, gibt es auf Netflix jetzt ein Remake des Kult-Films zu sehen.

“Einer wie keiner” heißt der Streifen mit Addison Rae und Tanner Buchanan in den Hauptrollen. Doch anders als der Film aus den 90ern ist dieser etwas modernisiert worden. Denn die Hauptdarstellerin ist eine aufstrebende Influencerin, die sich auf eine fiese Wette einlässt.

Nachdem Padgett ihren Freund Jordan, der auf der Schule genauso populär ist wie sie, in flagranti (und bei einem Instagram-Live-Video) beim Fremdgehen erwischt, ist sie auf der Suche nach einem neuen Seelenverwandten. Den möchte sie ganz nach ihren Vorstellungen formen. Padgetts Freundinnen wählen den schüchternen Cameron im Zuge einer Wette für einen ihrer legendären Make-overs aus, damit er zum Ballkönig der Schule wird.

Doch aus Spaß wird schnell ernst und Padgett merkt, dass sie echte Gefühle für den geheimnisvollen Mitschüler entwickelt. Ob er ihr die Wette verzeihen kann?

Diese Stars sind mit dabei

Während die meisten Schauspieler des Films noch eher unbekannt sind, wird Addison Rae in den USA bereits als großer Star gefeiert. Bekannt wurde die 20-Jährige übrigens auf TikTok. Ein weiters Highlight des Films: Es sind noch zwei seeehr bekannte Gesichter zu sehen! Zum einen feiert Rachael Leigh Cook ihr Comeback in dem Film. Sie ist als Mutter von Influencerin Padgett mit dabei. Doch wer den Trailer gesehen hat, der erkennt, dass es noch einen mega Gaststar gibt: Kourntey Kardashian.

Das It-Girl spielt die Managerin von Padgett.