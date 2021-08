Endlich hat Netflix den Trailer vom ikonischen Remake “Einer wie Keiner” released. Am 27. August ist es dann so weit und wir können uns die Neuauflage von “Eine wie Keine” auf der Streaming-Plattform ansehen.

Auch Rachael Leigh Cook, die damals als Laney im Original zu sehen war, ist bei der Neuverfilmung dabei.

Der Trailer von “Einer wie Keiner” ist da

Die Storyline vom Remake ist ähnlich zu der, die wir vom Original aus dem Jahr 1999 kennen. Ja, wir haben uns auch erschreckt, dass es schon so lange her ist.😱 Fühlt sich fast so an, als wäre es erst gestern gewesen als Zack Zieler (Freddie Prince Jr.) die zurückgezogene Laney (Rachael Leigh Cook) wegen einer Wette zur Abschlusskönigin umgestylt hatte.

Netflix baut in der Neuverfilmung aber einen Twist ein. Denn die Storyline wird jetzt einfach umgedreht. Diesmal ist es nicht der Highschool-Schönling, der das zurückgezogene Mädchen umstylt, sondern genau umgekehrt.

Darum geht es im Remake

Der Film beginnt damit, dass Padget, eine TikTok-Influencerin, ihren Freund in flagranti beim Fremdgehen erwischt und das bei einem TikTok-Livestream. In ihrer Wut wettet sie mit ihren besten Freundinnen, dass sie aus dem unbeliebtesten Jungen der Schule, Cameron Kweller, einen Abschlussball-König machen wird. Dann beginnt das große Umstyling und das Kennenlernen der beiden Hauptdarsteller. Und wie könnte es anders sein? Die beiden kommen sich dadurch näher als anfangs gedacht. Padget, die ihre Wette unbedingt gewinnen will, fängt an Gefühle für den Nerd zu entwickeln.

Wer sich eine Verbindung zum 90er Kultfilm wünscht, kann getrost aufatmen. Rachael Leigh Cook, die damalige Hauptdarstellerin, wird als Mutter von Padget zu sehen sein.

Das sind die Hauptdarsteller

Für die weiblich Hauptrolle der Padget gibt Addison Rae ihr erstes schauspielerisches Debüt. Auch im wahren Leben ist Addison Rae mit 82.2 Millionen Followern eine TikTok-Influencerin. Bekannt wurde sie durch ihre viralen Tanzvideos auf der Social-Media-Plattform.

Die Rolle des Cameron Kweller wird der Darsteller Tanner Buchanan übernehmen. Wir kennen den Schauspieler unter anderem als Leo Kirkman aus der Serie Designated Survivor oder als Robby Keene aus Cobra Kai.