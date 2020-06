Endlich ist das Wetter perfekt für ein ausgedehntes Essen im Freien, kurz gesagt: It’s Picknick-Time! Wir haben ein paar Rezepte und Ideen für euch gesammelt, wie ihr eurer Picknick zu einem unwiderstehlichen Genuss machen könnt!

Also schnappt euch Picknick-Decke, Korb und Sonnencreme und ab auf die Wiese mit euch!

1. Couscous Salat

Bei einem Picknick ist es immer von Vorteil einen Salat zuzubereiten, der nicht schlapp wird. Also verzichtet am besten auf grüne Blattsalate und greift eher zu Salaten mit Nudeln, Kartoffeln, Reis oder Couscous. Wir haben einen sommerlich frischen Couscous Salat für euch.

Zutaten:

250 g Couscous

250 ml Gemüsebrühe oder Fond

1 EL Tomatenmark

2 Paprikaschoten

1 Dose Mais

4 Lauchzwiebeln

2 EL Reisessig

3 EL Olivenöl

1 EL Currypaste

1 EL Sojasauce

Zum Würzen: Salz, Pfeffer, Chili Petersilie und Schnittlauch

So geht’s:

Couscous mit kochendem Fond oder Brühe übergießen und 10 Minuten lang ziehen lassen. Währenddessen das Gemüse und die Kräuter gründlich waschen und klein hacken. Dann Tomatenmark, Currypaste, Reisessig, Olivenöl und Sojasauce mit dem Couscous vermischen und anschließend mit dem Gemüse vermengen. Zum Schluss noch würzen und mit Petersilie und Schnittlauch verfeinern.

2. Sandwich im Glas

Klingt ausgefallen, ist aber tatsächlich bloß ein Mix aus beliebigen Sandwich-Zutaten, liebevoll in einem Glas gestapelt. Zudem eignet sich diese Speise perfekt dazu, um sie im Sitzen ganz gemütlich auszulöffeln.

Zutaten:

1 Ei

1 Paprikaschote

1/2 Gurke

2 Scheiben Pumpernickelbrot

4 Scheiben Kochschinken

100 g Kräuteraufstrich

100 g Hüttenkäse

1 handvoll frische Kräuter

So geht’s:

Zuerst das Ei kochen. Dann Paprika und Gurke gründlich waschen und in kleine Würfel schneiden. Das Pumpernickelbrot grob zerkleinern und auch den Schinken würfeln. Dann alle Zutaten in ein verschließbares Glas schichten und mit den frischen Kräutern bestreuen. Die Reihenfolge könnt ihr selbst bestimmen.

3. Mini Quiche

Gibt es etwas Besseres als Quiche? Ja! Und zwar viele kleine Mini Quiches. Die Köstlichkeit ist perfekt für einen Ausflug und kann noch dazu ganz ohne Besteck und Teller genossen werden.

Zutaten:

200 g Mehl

2 TL Backpulver

100 g Topfen

70 ml Milch

5 EL ÖL

1 TL Salz



Für den Belag:

2 Paprikaschoten

1 Zwiebel

1 Stange Lauch

50 g getrocknete Tomaten

100 g Schinken

300 g Sauerrahm

1 Ei

100 g würziger Käse

1 TL Paprikapulver

Salz, Pfeffer, Oregano nach Belieben

So geht’s:

Für den Teig zuerst Mehl, Backpulver, Topfen, Milch, Öl und Salz verkneten, bis eine nicht klebrige Masse entsteht. Dann den Teig in mit Öl bestrichene Muffinformen füllen und den Rand andrücken. Anschließend Paprika und Lauch gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden, Zwiebel schälen und ebenfalls klein hacken und alles in einer Pfanne mit Öl andünsten. Dann die getrockneten Tomaten und den Schinken in kleine Stücke schneiden und zum Gemüse mischen. Jetzt Eier, Sauerrahm, Käse, Paprikapulver, Salz, Pfeffer und Oregano verquirlen und ebenfalls zum Gemüse mischen. Die Masse anschließend in die Muffinformen gießen und alles bei 180 °C für 20 bis 25 Minuten backen.

4. Mandel-Himbeer Scones

Nach dem snacken der pikanten Speisen, was sich schon mal über ein paar Stündchen erstrecken kann, dürfen Kaffee und Dessert natürlich nicht fehlen. Mandel-Himbeer Scones sind super zum Vorbereiten, man macht sich beim Essen nicht schmutzig und sie enthalten sogar Obst.

Zutaten:

280 g Mehl

1 TL Backpulver

3 EL Zucker

1 Prise Salz

90 g Butter

215 g Sahne

125 g frische Himbeeren

30 g Mandelblättchen zum Verzieren

So geht’s:

Zuerst Mehl, Backpulver, Zucker, Salz und weiche Butter zu einer krümeligen Teigmasse verkneten. Dann Sahne und Himbeeren beimengen und den Teig vorsichtig unterheben. Anschließend die Masse auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und mit den Händen nur leicht zusammendrücken, aber nicht nochmals durchkneten. Die Masse sollte am Ende eine runde Form haben und etwa 2-3 cm hoch sein. Die runde Form dann so lange teilen, bis acht kleine Stücke entstehen. Die Scones dann bei 200 °C 18 bis 20 Minuten lang backen. Nach dem Abkühlen mit Mandelblättchen verzieren.

5. Rhabarberspritz

Eine Portion Vitamine gefällig? Ein Spritzer verfeinert mit frischem Rhabarber und Ingwer eignet sich bestens dazu. Und wer möchte kann den Mix natürlich mit etwas Weißwein oder Sekt aufpeppen. Cheers!

Zutaten:

2 kg Rhabarber

40 g frischer Ingwer

100 g Zucker

2 Stk Limette

1l Mineralwasser

Optional: 30 ml Weißwein oder Sekt

So geht’s:

Zuerst beide Ende vom Rhabarber abschneiden und die Stangen in kleine Stücke schneiden. Dann den Ingwer schälen und grob zerhacken. Die Stücke mit dem Rhabarber, Zucker und 500 ml Leitungswasser zugedeckt bei geringer Hitze langsam aufkochen lassen. Anschließend 10 Minuten lang garen, bis der Rhabarber zerfällt. Das Gemisch 30 Minuten lang ziehen lassen, anschließend durch ein Sieb in einen Behälter gießen, sodass nur der feine Saft übrig bleibt. Dann mit einem Liter Mineralwasser und optional Weißwein oder Sekt aufgießen.

Zum Schluss gibt’s noch eine kleine Checkliste für euch, damit beim Picknick auch bestimmt nichts schief geht: