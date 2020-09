Von sich überzeugt zu sein und an seine eigenen Träume zu glauben, ist prinzipiell eine gute Eigenschaft. Doch es gibt auch Menschen, die sich die meiste Zeit extrem selbst überschätzen und ein völlig falsches Bild von sich haben.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen neigen dazu, sich und ihre Stärken völlig falsch einzuschätzen.

Schütze

Der Schütze ist ein Freigeist und Einzelgänger, der leider auch ziemlich von sich selbst überzeugt ist und sich ständig überschätzt. In seinen Augen macht er so ziemlich alles besser als andere und verlässt sich deshalb am liebsten auf sich selbst. Diese oftmals arrogante Art steht ihm aber leider auch im Weg. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Freundschaften und im Job hinterlässt der Schütze oft verbrannte Erde. Denn sobald andere durchschaut haben, dass das alles nur heiße Luft ist, zieht sich der Schütze zurück anstatt die Risse zu kitten.

Widder

Auch der Widder zählt zu den Sternzeichen, die sich ziemlich oft überschätzen. Die Tatsache, dass er so von sich selbst überzeugt ist, hat ihn in seinem Leben zwar schon weiter gebracht als andere. Freunde macht er sich mit seiner überheblichen Art allerdings nur wenige. Der Widder schätzt seine Stärken völlig falsch ein und löst damit ziemlich viel Chaos aus. Vor allem im Job eckt er damit ziemlich oft an. Denn selbst Kollegen, die älter sind und mehr Erfahrung haben als er, versucht er zu belehren. Er sollte lieber einen Gang zurückschalten und am Boden der Tatsachen ankommen.

Löwe

Wie wir wissen, steht der Löwe gerne im Mittelpunkt und ist ziemlich überzeugt von sich selbst. Mit seinem Charme zieht er andere schnell in seinen Bann und im ersten Moment versteht er sich mit jedem auf Anhieb gut. Das führt allerdings dazu, dass der Löwe überzeugt davon ist, perfekt zu sein. Genau deshalb überschätzt er sich leider oft selbst und kommt dadurch ziemlich arrogant und eingebildet rüber.