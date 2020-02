#CongratsChristina on completing your first journey into space!



🚀 Longest single spaceflight in history by a woman

👩‍🚀 Second-longest single spaceflight by a U.S. astronaut

🛰️ Seventh on the list of American space travelers for total time in space



