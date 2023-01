Mode soll Spaß machen. Das steht fest! Doch bei einigen Fashiontrends ist tatsächlich etwas Vorsicht geboten. Denn so manch ein unschuldiges Kleidungsstück kann tatsächlich Einfluss auf deine Gesundheit haben. Welche Fashion-Pieces dich vielleicht sogar krank machen können, erfährst du hier!

Wir sagen nur: Bye Bye Skinny Jeans!

Diese Fashion-Pieces können dich krank machen

Klar, Mode ist nicht immer bequem. Manche Fashiontrends sind einfach unpraktisch und nicht gerade zum Lümmeln auf der Couch geeignet. Die Tatsache, dass bestimmte Kleidungsstücke auch Einfluss auf die Gesundheit haben können, ist wohl so alt wie die Mode selbst. Man denke nur an Korsetts, die bereits im 16. Jahrhundert Frauen beim Atmen beeinträchtigt haben. „Das ist doch lange her“, mag sich der ein oder andere jetzt wohl denken. Doch auch heutzutage finden wir im Fashionkosmos ähnlich gesundheitsbedenkliche Trends – wenn auch nicht ganz so offensichtlich, wie damals zu Zeiten von Marie-Antoinette. Bereit? Los geht’s!

1. Shapewear

Eine Hochzeit oder ein schickes Event steht an und du überlegst, ob du eine figurformende Unterwäsche unter deinem cuten Dress tragen sollst? Kann man machen, muss man aber nicht. Denn tatsächlich können Bauchweg-Hosen Druck auf die Verdauungsorgane erzeugen. Das kann dazu führen, dass Magensäure nach oben gepresst wird – das wiederum begünstigt Sodbrennen.

Werden solche Pants ständig getragen, kann es sogar zu einer Magenschleimhautentzündung kommen. „Figurformer“ stören zudem die Bewegung des Zwerchfells beim Atmen (Keira Knightley in „Fluch der Karibik“ lässt grüßen!). Was wiederum im schlimmsten Fall zu Hyperventilation und Panik-Attacken führen kann. Das mit den Spanx solltest du dir beim nächsten Event also ganz genau überlegen – mal abgesehen davon, dass wir ganz generell viel mehr daran arbeiten sollten, uns selbst so zu lieben, wie wir sind! Wen interessiert schon, was die anderen sagen?!

2. Skinny Jeans

Nicht nur die Gen Z hat genug von Skinny Jeans, auch dein Körper kann es in Wahrheit gar nicht erwarten, bis die hautengen Hosen endlich gänzlich aus deinem Kleiderschrank verschwunden sind. Denn – wer hätte das gedacht – auch die engen Pants sind nicht gut für uns. Wenn die Skinny Jeans nämlich zu eng sitzen, können sie den Nerv, der sich vom Becken entlang der Außenseite des Schenkels runterzieht, einengen. Das kann sich in Prickeln, Brennen oder sogar einem Taubheitsgefühl äußern. Aber nicht nur das: Ist die Hose noch dazu High-Waist geschnitten, können dieselben Effekte wie bei der Shapewear auftreten – also Magenproblem etc. Gut, dass Skinny Jeans ohnehin ausgedient haben und wir 2023 viel lieber auf lässige Fits setzen!

via GIPHY

3. Synthetische Slips

Egal, wie cute die neu gekaufte Panties auch aussehen, du solltest vor dem Tragen unbedingt auch einen Blick auf das Etikett werden. Denn sollte das Höschen aus einem synthetischen Material (wie zum Beispiel Polyster) bestehen, ist Vorsicht geboten. Wie bereits Studien belegen, können solche Slips tatsächlich krank machen. Sie bilden nämlich einen perfekten Nährboden für Keime, weil sich Wärme und Feuchtigkeit darin besser stauen. Hello Infektionen! Zum Glück gibt es inzwischen auch sexy Baumwoll-Unterwäsche.

Doch nicht nur das Material kann problematisch sein. String-Tangas können außerdem dazu führen, dass Bakterien aus dem hinteren in den vorderen Intimbereich gelangen und dort Entzündungen verursachen. Also lieber mal etwas mehr Stoff wählen.

4. Enger Kragen

Du bist unterwegs und bekommst plötzlich das beklemmende Gefühl, dass der Kragen von deiner Bluse oder deinem Hemd zu eng ist und dir die Luft wegnimmt? Dann nichts wie auf mit dem Knopf. Denn ein zu enger Kragen kann tatsächlich dazu führen, dass Halsschlagadern und Venen abgeschnürt werden. Nicht nur die Atmung wird dadurch erschwert, auch der Augeninnendruck erhöht sich, wie bereits mehrere Studien belegen. Als Folgen können Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Schwindel oder Verspannungen auftreten, aber auch chronische Augenerkrankungen, wie der Grüne Star, können dadurch entstehen. Also lieber mal den obersten Knopf geöffnet lassen!

via GIPHY