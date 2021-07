Wir lieben kurze Haare im Sommer einfach! Denn sie sind leichter zu pflegen, kleben nicht in unserem Nacken fest und sind schneller zu stylen. Und auch 2021 sind wieder ein paar richtig coole Kurzhaarfrisuren im Trend.

Wir zeigen euch die Top 4 Kurzhaarfrisuren im Sommer 2021:

Diese Kurzhaarfrisuren sind im Sommer 2021 IN

Der Sommer ist da und viele von uns fangen langsam an, ihre lange Mähne zu verfluchen. Denn die Haare kleben im Nacken fest und sind so gut wie gar nicht unter Kontrolle zu bekommen. Kaum verwunderlich, dass viele deshalb im Sommer zum Friseur laufen! Richtige Entscheidung, denn in diesem Jahr sind Kurzhaarfrisuren besonders im Trend.

Deshalb haben wir für euch die Top 4 Frisuren für kurze Haare.

1. Pixie Cut

Vor knapp 100 Jahren wurde der Pixie Cut modern. Damals galt er als Zeichen der Freiheit und Unabhängigkeit von Frauen und ist bis heute noch unglaublich beliebt und zählt natürlich auch im Sommer 2021 zu den trendigsten Kurzhaarfrisuren. Das können wir absolut verstehen, denn wie uns zum Beispiel Schauspielerin Charlize Theron zeigt: Dieser Schnitt sieht einfach mega aus!

2. Shag Cut

Im Sommer 2021 erleben wir ein Revival der 70er. Und ja, kein Scherz, auch der Vokuhila kommt zurück, oder zumindest eine moderne Version davon: Der Shag Cut. Dieser Schnitt zeichnet sich vor allem durch komplett gestuftes Haar aus und erinnert damit an die berühmten Frisuren von Nena und Mick Jagger. Auch Sängerin Miley Cyrus liebt diesen Look und peppt ihren Shag Cut gerne mit Locken und frechen Accessoires auf.

3. Long Bob

Der Bob ist und bleibt die beliebteste Kurzhaarfrisur überhaupt. Inzwischen gibt es ihn in allen möglichen Varianten. Im Sommer 2021 ist der Long Bob wieder voll im Trend. Dieser Schnitt wird kurz über den Schultern geschnitten und meistens ohne wilde Abstufungen gestylt. Obendrein ist der Bob ein echter Allrounder: Egal, welche Haarfarbe, Hauttyp oder Gesichtsform – Der Long Bob steht wirklich jedem. Das weiß auch Schauspielerin Lucy Hale, die immer gerne mit knalligen Haarfarben experimentiert und diese mit ihrem Long Bob auf Instagram präsentiert.

4. Buzz Cut

Kurz, kürzer, Buzz Cut! Wir lieben diesen Look einfach und, wie uns auch “Orange Is The New Black”-Star Ruby Rose auf Instagram zeigt, sieht diese Kurzhaarfrisur einfach mega aus. Der Buzz Cut ist im Sommer 2021 die perfekte Frisur für alle, die in diesem Jahr etwas wagen wollen. Wichtig: Auch, wenn du dir denkst, dass du das allein zu Hause machen kannst. Don’t do it! Lass lieber einen echten Profi ran, der dir einen schönen Schnitt verpasst.