Dank Homeoffice und Social Distancing ist Wohlfühlmode für zu Hause unumgänglich. Da kann es schon Mal passieren, dass man länger als üblich in seinen Pyjamas bleibt. Warum auch ausziehen, wenn es so viele schöne Modelle gibt?

Das Wichtigste bei Pyjamas ist, dass sie locker sitzen und nirgends zwicken oder zwacken. Setzt auf Naturfasermaterialien wie Baumwolle, Seide und Co. Diese sind atmungsaktiv, regulieren die Körpertemperatur besser und sorgen so für ein erholsames Gefühl.

Wir haben die neuesten Pyjamas im Überblick:

Der Edle

Chillen? Aber bitte mit Stil! Sportlich aber elegant wirken Pyjamas in Pastelltönen. Und wer nochmal eins draufsetzen will, der greift zu Varianten mit zarten Spitzendetails.

Pyjama mit Spitze von Hanro, € 149

Der Klassiker

Die Hemd-Variante ist wohl eines der beliebtesten Modelle. Egal ob unifarben oder mit Muster, mit dieser Kombi sieht man immer angezogen aus. In so einem Look kann man auch schnell mal zum Bäcker um die Ecke gehen.

Kariertes Pyjama-Set von Hunkemöller, € 39,99

Der Verspielte

Ein bisserl kindisch sein geht immer! Pyjamas mit Comicmotiven zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht und können ein guter Ausgleich zu unserem seriösen Alltag sein. Und in Kindheitserinnerungen schwelgen wir dabei auch noch – we love!

Langer Pyjama mit Teddy-Patch von Tezenis, € 25,99

Der Praktische

Reingeschlüpft und fertig! Ein extralanges T-Shirt-Kleid ist unkompliziert aber eben auch stylish. Zusätzliches Plus: Der eng zulaufende Saum vermeidet lästiges Hochrutschen.

Langärmliges Sleepshirt von Skiny, € 39,99

Kein Pyjama-Look ist komplett ohne passende Fuß-Wärmer! Flauschige Pantoffeln und Socken in jeglicher Form hübschen das neue Wohlfühl-Teil auf.

Slides

Tagespantoffel sind die beste Wahl für zu Hause. Wichtig hierbei ist, dass das Fußbett für die Ferse gepolstert und weich ist.

Schachbrettmuster von Humus x &other Stories, € 75

Bedsocks

Kalte Füßchen beim Schlafen? Dann können zarte Wollsocken helfen! Die halten warm, ohne uns ins Schwitzen zu bringen. Der Bund sollte locker sitzen und Nähte haben, die nicht drücken.

Kuschelsocken von Kunert, € 16

Stulpen

Die Geheimwaffe für hartnäckige Kälte: Stulpen! Die verleihen nämlich nicht nur 80s-Flair, sondern lassen sich je nach Kälteempfinden praktisch der Fessel und Wade entlang anpassen. Grober Strick sorgt dabei für eine Extraportion Wärme.