Es gibt Menschen, denen es extrem schwerfällt, sich fallen zu lassen und sowohl in der Beziehung, als auch bei Freunden oder der Familie Nähe zuzulassen. Oft hängt das auch mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese drei Tierkreiszeichen zählen zu jenen Persönlichkeiten, die sich mit Nähe schwertun. Sie wollen sich meist davor schützen, verletzt zu werden.

Wassermann

Der Wassermann liebt seine Freiheit und seine Unabhängigkeit. Er genießt zwar auch die Vorteile einer Beziehung, aber sobald es ernster wird, bekommt er es mit der Angst zu tun. Denn er will sein abenteuerliches und lockeres Leben auf keinen Fall aufgeben. Lieber riskiert der Wassermann jemanden zu verlieren, als Kompromisse einzugehen und Nähe zuzulassen.

Stier

Dem Stier fällt es generell schwer zu vertrauen und sich zu öffnen. Zu oft wurde er in der Vergangenheit bereits verletzt. Und weil er Enttäuschungen nur schwer verarbeiten kann, fällt es ihm immer schwerer, Nähe zuzulassen und jemanden Wirklichkeit an sich heranzulassen. Sich das Vertrauen dieses Sternzeichens zu erarbeiten ist harte Arbeit und dauert lange. Doch ist das einmal geschafft, hat man eine Bindung fürs Leben aufgebaut.

Zwillinge

Auch der Zwilling zählt zu den Sternzeichen, die andere nur schwer an sich heranlassen. Denn Zwillinge brauchen ständig Abwechslung und neue Abenteuer. Warum sollten sie sich also auf jemanden einlassen und eine enge Bindung aufbauen? Zwillinge sind alles andere als Beziehungsmenschen und tun sich schwer damit, ihre Gefühle auszudrücken. So passiert es ihnen oft, dass sie Menschen, die ihnen ans Herz gewachsen sind, unbewusst aus ihrem Leben drängen.