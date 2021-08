Erinnerungen können etwas sehr Schönes sein und es tut gut, immer wieder mal zurückzublicken und sich über Vergangenes zu erfreuen. Manche Sternzeichen tun dies aber ständig und denken dabei aber vor allem an die negativen und schlechten Erinnerungen, die sie einfach nicht loslassen können. Sie vergessen oft das Hier und Jetzt.

Diese Tierkreiszeichen können ihre Vergangenheit einfach nicht hinter sich lassen.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr misstrauisches Sternzeichen. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfahren ist, dann ist er besonders nachtragend. Deshalb denkt er immer wieder an vergangene Situationen, um sich nochmals darüber bewusst zu werden, was zu seiner nachtragenden Art geführt hat und sein Verhalten für sich selbst zu rechtfertigen. Manchmal wäre es besser, den Groll einfach loszulassen und Menschen ihre Fehler zu verzeihen.

Jungfrau

Weil die Jungfrau mit ihrer perfektionistischen Ader einfach nichts falsch machen möchte, denkt sie ständig an Vergangenes. So will sie verhindern, dieselben Fehler nochmal zu begehen. Allerdings ist das ein Trugschluss. Denn das Hier und Jetzt zu genießen ist so nicht möglich. Auf diese Weise vergisst die Jungfrau, wie es ist, in der Gegenwart zu leben.

Steinbock

Der Steinbock ist immer am Konkurrieren und will aus jeder Situation das Beste herausholen. Erfolg scheint oft das Wichtigste in seinem Leben zu sein. Nostalgische Gedanken kommen dem Sternzeichen aber immer wieder in Quere. Auch er kann Fehler aus der Vergangenheit einfach nicht ruhen lassen und vergessen. Er ist die Sorte Mensch, die mitten in der Nacht aufwacht und plötzlich an peinliche oder negative Situationen denkt, die schon Jahre zurückliegen. Dieses Sternzeichen weiß einfach nicht, wie man richtig abschaltet und sich mal Zeit für sich selbst nimmt.