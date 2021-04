Während die aktuelle Corona-Krise für die einen zur richtigen Herausforderung wird, ist sie für andere zumindest, wenn es um die Beziehung geht, ein wahrer Gewinn. Denn manche Paare schweißen echte Krisen nämlich nur noch stärker zusammen.

Sei es eine Pandemie oder einfach nur eine kleine Beziehungs-Krise – auf manche haben solche Herausforderungen einen positiven Effekt. Denn sie lernen neue Seiten an sich kennen und lieben und erkennen, dass sie einfach füreinander bestimmt sind. Vor allem diese Sternzeichen-Paare meistern Krisen besonders gut. Denn die Ausnahmesituation macht ihre Partnerschaft nur noch stärker:

Krebs und Skorpion

Der emotionale Krebs und der leidenschaftliche Skorpion sind beide sehr einfühlsame Menschen. Sie helfen sich gegenseitig, schwierige Situationen zu überstehen und wollen füreinander da sein. Statt zu streiten, sind sich Krebs und Skorpion gegenseitig eine Stütze und versuchen so gut es geht auf die Gefühle ihres Partners einzugehen. Dadurch lernen sich beide Sternzeichen sogar noch besser kennen und schätzen. Ist die Pandemie erst einmal vorüber, sind sie noch verliebter als zuvor.

Jungfrau und Steinbock

Dieses Paar ist eigentlich emotional sehr verschlossen. In ihrer Beziehung können sie sich aber gegenseitig vertrauen. Dieses Vertrauen macht sich in Krisen-Zeiten nur noch mehr bemerkbar. Jungfrau und Steinbock müssen nun besonders oft in der gemeinsamen Wohnung sitzen. Das gibt ihnen Zeit, viele emotionale und offene Gespräche zu führen. Dadurch lernen sie voneinander und fühlen sich in der Partnerschaft besonders geborgen.

Löwe und Schütze

Löwen und Schützen sind eine besonders feurige Paarung. Ihre Beziehung ist sehr leidenschaftlich. Das zeigt sich auch in Zeiten der Krise. Vor allem während der Corona-Pandemie und der vielen Lockdowns, die sie zuhause verbringen müssen, entdecken sie neue Seiten an sich selbst. Die beiden probieren jede neue Sexstellung. Ihr Liebesleben erfährt dadurch einen besonders großen Aufschwung. Und weil danach noch immer genug Zeit für Bettgeflüster bleibt, sind sich die beiden so nah wie noch nie. Das wird ihnen auch nach der Corona-Krise zugutekommen.

Wassermann und Wassermann

Zwei Wassermänner in einer Beziehung ist etwas ganz besonderes. Das zeigt sich während Corona. Denn die beiden Sternzeichen können besonders gut auf die Bedürfnisse des Partners eingehen. Ist ein Partner einmal gestresst oder traurig, weiß der andere genau, wie er damit umgehen soll. Dieses harmonische Zusammenspiel stärkt ihre Beziehung trotz Ausnahmesituation.