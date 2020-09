2020 startet in den Endspurt. Das ereignisreiche Jahre hat aber für einige Sternzeichen noch eine große Veränderung parat. Sie dürfen sich nämlich über Nachwuchs freuen.

Denn diese Tierkreiszeichen werden noch bis zum Jahresende schwanger:

Zwillinge

Zwillinge in einer Beziehung sind momentan so glücklich wie noch nie. In ihrer Partnerschaft läuft alles rund und auch die Hürden dieses Jahres hat man gemeinsam großartig gemeistert. Nun ist für viele an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Während die einen erstmal zusammenziehen, bedeutet das für die anderen Familienplanung. Und der Storch kommt bei diesen Sternzeichen noch vor Silvester 2020.

Widder

Der Widder hat eine wilde Zeit hinter sich. Nun ist er aber endlich bereit, sesshaft zu werden. Den Partner fürs Leben hat er bereits gefunden und auch finanziell ist der Widder heuer gefestigt. Und das ist auch gut so, denn bis zum Jahresende könnte ein positiver Schwangerschaftstest für einen neuen Lebensabschnitt sorgen.

Stier

Der Stier liebt geregelte Abläufe, doch heuer scheint nicht alles nach Plan zu verlaufen. Mittlerweile hat das Sternzeichen aber gelernt, sich an neue Situationen schnell und flexibel anzupassen. Das Jahr 2020 ist aber noch nicht ganz fertig mit den Überraschungen. Bis Silvester könnten sich Baby-News anbahnen.

Löwe

Der Löwe hatte ein turbulentes Jahr, vor allem wenn es um die Liebe geht. Doch mit dem Herbst beruhigt sich die Situation etwas und seine Beziehung ist so stark wie noch nie. Die Liebe ist dabei so groß, dass der Löwe wohl bis zum Jahresende noch mit einem wachsenden Bäuchlein rechnen kann. Denn die Sterne stehen gut, um das Löwen-Rudel endlich zu erweitern.