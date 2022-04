Moderatorin Amy Schumer verriet in einem Interview nun einen Scherz, den sie ursprünglich bei der diesjährigen Oscarverleihung machen wollte. Der Witz handelte von Alec Baldwin und den tödlichen Schüssen am Set des Films „Rust“. Die Academy sprach sich aber dagegen aus.

Amy Schumer nutze Humor, um mit tragischen Situationen besser umgehen zu können.

Amy Schumer spricht über Drama bei der Oscarverleihung

Nach über einer Woche scheint sich in Hollywood noch immer alles um Will Smith’s Oscar-Ohrfeige zu drehen. Und so auch bei der Schauspielerin und Moderatorin Amy Schumer. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Co-Moderation der 94. Oscarverleihung, sprach Schumer über die mittlerweile berüchtigte Ohrfeige, die Will Smith Chris Rock während der Veranstaltung verpasste. Obwohl die Co-Moderatorin der Oscars 2022 quasi noch immer unter Schock steht, nutzt sie Humor, um besser damit umzugehen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählt sie deshalb nun, welche Scherze sie eigentlich für den Abend geplant hätte.

„Ich fühlte mich echt gut … und dann machte sich Ali plötzlich auf den Weg nach oben“, scherzte Schumer und bezog sich dabei auf Smiths Rolle als Boxer Muhammad Ali in dem historischen Dramafilm von 2001 „Ali“. „Und es war nur ein verdammter Mist.“ Nachdem sie den Vorfall „wirklich traurig“ nannte und hinzufügte, dass sie der Meinung sei, es sage so viel über „toxische Männlichkeit“ aus, sagt Schumer noch: „Ich denke, der beste Weg, uns zu trösten, wäre, wenn ich die Oscar-Witze verrate, die ich nicht im Fernsehen sagen durfte.„

Diesen Witz über Alec Baldwin wollte Schumer ursprünglich machen

Die Liste ihrer verbotenen Witze beinhaltet unter anderem Namen wie James Franco und Joe Rogan. Aber auch Alec Baldwin sollte im Mittelpunkt einer ihrer Scherze bei den Oscars 2022 stehen. Geplant war demnach eine Anspielung auf die Tragödie am Set von „Rust“, die dazu führte, dass die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen wurde.

„Zuallererst möchte ich an dieser Stelle betonen, dass mein Anwalt gesagt hat, dass ich diese Witze unter keinen Umständen öffentlich sagen soll. Also bitte erzähl es niemandem und werde nicht sauer auf mich.„, so Amy gegenüber The Hollywood Reporter.

Schumer sagte dann: „‚Don’t look up‘ [übersetzt: Schau nicht nach oben] ist der Name eines Films? Schau besser nicht in den Lauf von Alec Baldwins Schrotflinte“. Die Academy hat sich aber ganz klar gegen den Witz ausgesprochen und diesen im vorhinein schon verboten. Amy sagt dazu nur: „Ich durfte bei den Oscars nichts davon sagen, aber man kann einfach auf die Bühne kommen und jemanden schlagen.“