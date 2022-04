Für viele ist Daniel Radcliffe immer noch der Celebrity-Crush schlechthin. Aber wie sieht es eigentlich umgekehrt aus? Haben auch Stars den ein oder anderen Promi, den sie heimlich verehren? Die Antwort lautet ja, haben sie!

Auf wen der „Harry Potter“-Star ein Auge geworfen hat, verrät er jetzt in einem Interview.

Daniel Radcliffe verrät: Auf diese Frauen hat er einen Crush

Mal ehrlich: Wer hat sich nicht schonmal insgeheim gedacht, dass Daniel Radcliffe ein ziemlich attraktiver Mann ist?! Und wenn er dann auch noch mit seinem britischen Akzent zu sprechen beginnt … ! Wir sind uns wohl alle einig: Der Schauspieler gehört definitiv zu unseren Celebrity-Crushes. Aber habt ihr euch schonmal gefragt, ob auch Stars und Sternchen heimlich auf andere Stars und Sternchen stehen?

Der „Harry Potter“-Star gesteht: Ja! Denn in einem Interview mit dem britischen Radiosender Capital FM lässt der 32-Jährige jetzt tief blicken. Er verrät, auf welche drei Celebrities er schon immer einen kleinen „Crush“ hatte. Und wir sind nicht überrascht, dass sich unter den drei Frauen auch eine Person befindet, mit der er in der Vergangenheit einen Film gedreht hat.

Zuerst nennt Radcliffe einen waschechten und sehr erfolgreichen Hollywood-Star: „Cameron Diaz ist noch immer ganz oben auf der Liste“. Tja, nur blöd, dass die 49-Jährige seit 2015 mit Benji Madden, dem Gitarristen der Band „Good Charlotte“, verheiratet ist. 2019 wurden die beiden Eltern einer Tochter.

Dann verriet Daniel Radcliffe auch, dass er Drew Barrymore schon immer seeehr toll fand. Nach der Scheidung von Ehemann Will Kopelman, mit dem Drew auch zwei Kinder hat, ist sie jetzt wieder Single. Na, was sagst du dazu, Daniel??

Seinen dritten Celebrity-Crush kennt der Schauspieler sogar persönlich. Und nein, dabei handelt es sich weder um Hermine Granger (Emma Watson), noch um Ginny Weasley (Bonnie Wright) aus dem „Harry Potter“-Universum. Sondern um: „Juno Temple. Ich habe bereits mit ihr zusammengearbeitet. Sie ist großartig und ich kann nicht anders, als ihren Namen zu nennen“, so der 32-Jährige. 2013 haben die beiden gemeinsam den Film „Horns“ gedreht.

Hier könnt ihr euch das ganze Video ansehen:

Schauspieler seit 2012 mit Erin Darke glücklich

Doch Spaß beiseite! Denn in Wahrheit ist der Schauspieler gar nicht auf Partnersuche. Denn Daniel Radcliffe ist bereits seit zehn Jahren mit Erin Darke glücklich. Die 37-Jährige ist bekannt aus den Serien „The Marvelous Mrs. Maisel“ und „Good Girls Revolt“. Kennengelernt haben sich die beiden Co-Stars bei Filmdreh zu „Kill Your Darlings“.

Das Paar hält sich sehr bedeckt und zeigt sich nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Zur Premiere von Daniels neuem Film „The Lost City“ sind sie aber gemeinsam am roten Teppich in New York erschienen und haben dabei einen ultra-verliebten Eindruck gemacht.

Bild: Jamie McCarthy / Getty Images

Gehört Daniel Radcliffe auch zu euren Celebrity-Crushes? Ohja!! Nein, nicht mein Typ.

Quiz Maker – powered by Riddle