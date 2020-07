Drei Staffeln der spannenden Teenie-Serie “Élite” gibt es mittlerweile auf Netflix. Zur Freude der Fans kündigte der Streamingdienst bereits die Produktion einer weiteren Staffel an.

Jedoch hatte die Neuigkeit für Anhänger der Serie einen bitteren Beigeschmack. Denn wie Netflix Ende Mai bekannt gegeben hat, werden die fünf Hauptdarsteller Alvaro Rico (Polo), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola (Lu) und Jorge López (Valerio) in der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein.

Stattdessen bekommt der Cast der Serie künftig vier Neuzugänge, wie Netflix nun auf Instagram mitteilte.

Das sind die vier neuen Hauptdarsteller von “Élite”:

Manu Rios

Der Spanier begann seine Karriere bereits im Kindesalter. Damals nahm er an der spanischen Castingshow “Tú sí que vales”, in der er das Semifinale erreichte. Anschließend sammelte er in der Musical-TV-Show “Cántame cómo pasó” seine ersten Erfahrungen als Schauspieler. 2010 verkörperte er in einem Theaterstück von “Les Miserables” schließlich die Rolle des Jungen Gavroche. Mittlerweile ist der 21-jährige als Model, Musiker und Influencer tätig. Sein Instagram-Account zählt derzeit bereits mehr als 5 Millionen Follower. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal versorgt er seine Fans zudem regelmäßig mit Cover-Songs von Stars wie Bruno Mars, Rihanna, Adele und One Direction.

Carla Díaz

Über die spanische Schauspielerin Carla Díaz ist bisher noch nicht allzu viel bekannt. Laut der Schauspielagentur “Delphoss Actores“, bei der die 22-Jährige unter Vertrag ist, wirkte sie bereits in zahlreichen spanischen Film- und Fernsehproduktionen mit. Ihre Karriere begann sie 2005 am Theater in den Stücken “Piratas del Caribe” und “Antonio el Camborio”. 2007 war sie im Theaterstück “Annie” zu sehen.

Martina Cariddi

Auch diese Nachwuchsschauspielerin ist eine der vier Neuzugänge bei “Élite”. 2017 hatte sie ihren ersten Filmauftritt im Thriller “El guardián invisible”. Ein Jahr später verkörperte sie in der spanischen TV-Serie “Cuéntame” die Rolle der Laura. Zudem war sie im vergangenen Jahr im historischen Drama “Mientras dure la guerra” zu sehen.

Pol Granch

Pol Granch ist ein spanischer Sänger. Der 22-Jährige nahm 2018 an der spanischen Version der Castingshow “X Factor” teil. Und das mit Erfolg. Denn der Spanier gewann schlussendlich die dritte Staffel der Show. Daraufhin wurde ihm ein Vertrag mit dem Plattenlabel Sony-BMG angeboten. Im Jahr 2019 veröffentlichte er schließlich seine erste EP unter dem Titel “Pol Granch” sowie seine erste Single aus dem Album “Late”. Es folgten einige Konzertauftritte in Madrid.