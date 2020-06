Facebook gab am Donnerstag die Löschung von Beiträgen und Werbung des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump bekannt.

Denn diese hätten gegen die Richtlinien des Sozialen Netzwerks verstoßen. Und zwar konkret gegen das Verbot der Verwendung von Symbolen von Hass-Gruppen, so ein Sprecher des US-Konzerns.

Facebook löscht Spots von Trumps Wahlteam wegen Verstoß gegen Hassregeln

Das Wahlkampfteam hatte auf Facebook dazu aufgefordert, eine Petition gegen die Antifa zu unterzeichnen. Diese war jedoch mit einem roten Dreieck bebildert. Mit dem Zeichen hatten die Nazis politische Gefangene in den Konzentrationslagern versehen.

Ein Sprecher von Trumps-Wahlkampfteam erklärte in einer E-Mail, die Antifa selbst verwende dieses Symbol. Deshalb sei es auch bei der Werbung aufgeführt worden. Zudem sei es nicht in der Datenbank für Hass-Symbole der Bürgerrechtsgruppe Anti-Defamation League (ADL) aufgeführt. Ein ADL-Sprecher sagte dazu allerdings, die Datenbank erfasse nicht historische Symbole der Nazis, sondern solche, die in den USA häufig von modernen Extremisten und Rassisten verwendet würden. Zwar benutzten einige Antifa-Mitglieder ein rotes Dreieck. Dies sei jedoch kein sonderlich häufiges Symbol der Gruppe.

(Quelle: Reuters)