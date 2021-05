Jennifer Love Hewitt ist schwanger. Das verriet die Schauspielerin ihren Fans mit einem lustigen Instagram-Posting. Es ist das dritte Kind für die 42-Jährige und ihren Ehemann Brian Hallisay.

Das Paar hat bereits eine 7-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn. Jetzt ist Baby Nummer Drei auf dem Weg.

Jennifer Love Hewitt lässt auf Instagram die Baby-Bombe platzen! Die Schauspielerin verriet ihren Fans, dass sie wieder schwanger ist. Auf dem lustigen Bild, auf dem sie mit einem entgeisterten Gesichtsausdruck zu sehen ist, zeigt die 42-Jährige einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. “Oh Baby! Bei uns ist ein weiteres auf dem Weg. Ich bin so begeistert, diese Nachrichten endlich mit euch teilen zu können”, schreibt sie zu ihrem Posting. In welcher Schwangerschaftswoche die 42-Jährige ist, verrät uns die Schauspielerin aber noch nicht. Auch das Geschlecht ihres Babys ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Drittes Baby für die Schauspielerin

Für die Schauspielerin und ihren Ehemann Brian Hallisay ist es das dritte gemeinsame Kind. Die beiden haben bereits eine 7-jährige Tochter namens Autumn und einen 5-jährigen Sohn namens Atticus. Jennifer und Brian (42) sind seit 2013 verheiratet. Das Paar lernte sich damals am Set der Serie “The Client List” kennen und lieben. Nur kurze Zeit später verkündeten die beiden ihre Beziehung, ein Jahr später folgte die Verlobung und kurz darauf die Hochzeit. Seit über sieben Jahren ist das Paar glücklich verheiratet, wie ein Posting der Schauspielerin im Dezember 2020 zeigt. “Sieben Jahre verheiratet mit dem Mann meiner Träume. […] Fühle mich sehr dankbar”, schrieb die 42-Jährige damals.