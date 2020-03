Bayer Leverkusen zu Gast bei den Glasgow Rangers: Wo gibt es das Europa League-Spiel als Livestream im Internet und live im TV?

Im Achtelfinale der Uefa Europa League trifft der deutsche Klub Bayer Leverkusen am Donnerstag, den 12. März, um 21 Uhr auswärts auf den schottischen Klub Glasgow Rangers. Die Deutschen gelten nach den starken Leistungen in der Liga als Favorit. Einfach wird die Aufgabe aber nicht: Glasgow hat ein ausgereiftes Team und spielt äußerst körperbetont.

Rangers – Leverkusen im Livestream

In den Genuss der Europa League kommen am Donnerstag die Kunden des Internet-Sportsenders DAZN, der sich die Rechte an diesem Uefa-Bewerb gesichert hat. Das Monatsabo von DAZN kostete ab circa 12 Euro. Damit können Kunden das Spiel live im Internet auf ihrem Tablet, Handy oder PC streamen. Theoretisch gibt es aber auch die Möglichkeit, ein solches Gerät an einen größeren Monitor anzuschließen.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen im TV

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Der Sender RTL Nitro hat sich die Übertragungsrechte an jeweils einem Spiel in jeder Phase der Europa League gesichert. Doppelt gute Nachrichten für Leverkusen-Fans: Der Fernsehsender hat sich entschieden, das Spiel der Bayer-Elf gegen Glasgow live zu zeigen. Die Partie live aus Schottland wird also frei empfangbar auf den TV-Geräten zu sehen sein.