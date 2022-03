Andere Länder, andere Sitten und andere Überzeugungen. Bei einer Sache scheinen sich die Legenden aus aller Welt aber einig zu sein: Pfeifen in der Nacht ist keine gute Idee.

Eine Warnung vorweg: mit diesem Artikel wird dir das Pfeifen vergehen.

Diesen Legenden nach könnte pfeifen nach Mitternacht böse enden

Pfeifen ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Schon früh sollen sich Menschen mittels Pfeiflauten über weite Strecken verständigt und gewarnt haben. Wer morgens pfeift, gilt zumindest in unseren Breitengraden als gut gelaunt. In vielen Kulturen ist das Pfeifen aber auch mit Magie und Aberglauben verbunden. Die meisten Legenden besagen, dass der nächtliche Pustegesang böse Geister dazu einlädt, den Pfeifenden zu verfolgen. Wenn dir also beim nächsten nächtlichen Spaziergang nach Pfeifen zumute, ist, tu es besser nicht. Chinesischen sowie koreanischen Erzählungen nach lädst du damit böse Geister in dein Zuhause ein. Auch in Japan ist man davon überzeugt: nächtliches Pfeifen stört die Ruhe der Nacht und bringt Gefahr mit sich.

Hunde aus der Hölle

Eine Legende besagt, dass Pfeifen nach Mitternacht die Hunde der Hölle anlockt. Sie sollen den Klang in der Dunkelheit nicht nur hören, sondern es auch schaffen, damit näher an die pfeifende Person heranzukommen. Wer es darauf anlegen will, soll, wenn er in völliger Dunkelheit 30 Sekunden lang pfeift, ein Knacken vernehmen und spüren, wie heiße Luft langsam näher kommt.

Die heiße Luft ist der Atem der Höllenhunde, die deine Aura riechen. Na toll! Spätestens jetzt werden wir nie wieder unbeschwert pfeifen können. Türkischen Legenden nach auch besser so: Dort soll nächtliches Pfeifen gleichbedeutend mit dem Anruf des Teufels sein. Und auch bei den Arabern kommt pfeifen nicht so gut. Viel eher läuft man Gefahr, damit einen Dschinn (ähnlich Alibabas Flaschengeist nur viel böser) oder Sheytan (Satan) höchstpersönlich anzulocken.

Und während im asiatischen Raum der Teufel mittels Pfeifen zur Tür reingebeten wird, nimmt man in slawischen Kulturen an, dass Pfeifen im Eigenheim Armut mit sich bringt. In Russland gibt es sogar ein Sprichwort „Geld Wegpfeifen“. Hingegen in Mexiko soll nächtliches Pfeifen die Hexe Lechuza einladen. Die stürzt in Form einer Eule mit Frauengesicht herunter und trägt den Pfeifenden mit sich.

Die Hawaiianer sind der Meinung, dass Pfeifen in der Nacht die Geister der alten hawaiianischen Krieger in Gestalt der Hukai´po oder „Night Marchers“ heraufbeschwört. Klingt alles nicht so einladend. Und wenn du jetzt noch denkst, morgendliches Pfeifen unter der Dusche sei ok, dann sei dir diese kanadische Legende ans Herz gelegt: pfeifende Menschen sollen frühmorgens die Schatten und Gespenster in den Ecken des Hauses stehen sehen.