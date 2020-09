Heidi Klum legt viel Wert auf die Privatsphäre ihrer Kinder. Bisher zeigte das Model ihren Nachwuchs nur mit verdecktem oder verpixeltem Gesicht.

Nun postete die 47-Jährige aber ein Foto, auf dem man ihre 16-jährige Tochter Leni beinahe komplett erkennen kann.

Leni chauffiert Heidi Klum

Leni Klum hat seit Februar einen eignen Instagram-Account. Wie die älteste Tochter von Model Heidi Klum aussieht, wissen dennoch nur die wenigsten. Denn bisher zeigte sie sich nur von hinten, mit Maske oder mit einem Emoji über ihrem Gesicht. Die Geheimnis-Krämerei hat sie wohl von ihrer Mama. Denn auch Heidi zeigt die Gesichter ihrer Kinder nur zensiert.

Doch nun postete das Model ein Foto von sich und Tochter Leni, auf dem die User schon fast das ganze Gesicht des Teenagers erkennen können. Das Bild zeigt die 16-Jährige am Steuer eines Autos. Die stolze Mama hat am Beifahrersitz Platz genommen. In den USA darf man nämlich schon ab 16 das Lenkrad in die Hand nehmen. Zumindest mit einer tut Leni das auch, die andere verdeckt in Klum’scher Tradition einen Teil ihres Gesichts.

So schön wie Mama

Was man bisher vom ältesten Klum-Nachwuchs zu Gesicht bekommen hat, lässt vermuten, dass sie mindestens genauso schön ist wie ihre berühmte Mama. Zumindest Haarfarbe und Augenpartie hat sie von dem deutschen Model geerbt. Fans müssen sich aber wohl noch gedulden, bis man die Schönheit des Teenagers ganz zu sehen bekommt.