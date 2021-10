Jamie Lynn Spears verkündete erst kürzlich, dass sie ihre Memoiren veröffentlicht. Doch nicht alle waren von dieser Aktion begeistert. Eigentlich wollte Spears den Erlös der Buchverkäufe an eine Charity-Organisation für mentale Gesundheit spenden. Doch die Einrichtung lehnte das Geld ab.

Damit reagiert die Organisation auf die heftige Kritik gegen Jamies Buch im Netz.

Charity-Einrichtung will Spenden von Jamie Lynn Spears nicht

Die Familie Spears steht seit Monaten unter Dauerbeschuss der Medien. Erst der Vormundschaftsprozess rund um Britney Spears und ihren Vater Jamie Spears. Dann der öffentlich ausgetragenen Familienstreit mit Jamie Lynn Spears. Und jetzt wollen beide Schwestern ein Buch veröffentlichen. Britney einen fiktionalen Roman über ein Mädchen, das ermordet wird und in einer Art “Vorhölle” festsitzt (mit offensichtlichen Parallelen zu ihrem eigenen Leben). Und Jamie Lynn ihre Memoiren, die gewissermaßen auch als Enthüllungen dunkler Familiengeheimnisse gesehen werden können.

Doch nicht alle feiern die jüngere Schwester von Britney für ihr Vorhaben. Im Netz wird sie dafür ziemlich kritisiert. Denn immerhin soll sie auch ein Grund dafür sein, weshalb Britney Spears in den vergangenen Jahren so gelitten hat. Eigentlich hatte Jamie Lynn vor, den Erlös des Buches an die Charity-Organisation “This Is My Brave“, die sich mit mentaler Gesundheit beschäftigt, zu spenden. Doch auch die Einrichtung ist nicht unbedingt begeistert davon, mit Jamie Lynn und dem kontroversen Familiendrama in Verbindung gebracht zu werden.

“Wir haben euch gehört”

Bereits im Vorfeld hat Jamie Lynn Spears klargemacht, wie wichtig Themen wie mentale Gesundheit für sie sind. Auf Instagram schreibt sie: “Ich weiß, wie beängstigend es sein kann, persönliche Kämpfe zu teilen, besonders wenn man das Gefühl hat, nicht die Unterstützung oder den sicheren Raum dafür zu haben.” Dann verrät sie auch, wieso sie sich ausgerechnet für diese Charity-Organisation entschieden hat: “Sie leisten großartige Arbeit, um Menschen zu unterstützen und zu ermutigen, ihre Erfahrungen zu teilen.”

Doch leider sind Userinnen und User im Netz von der Idee nicht ganz so begeistert wie Jamie Lynn. Nach heftiger Kritik reagiert auch “This Is My Brave”. Mit einem Instagram-Posting erklären sie, dass sie die Spenden der 30-Jährigen nicht annehmen werden.

“Wir haben euch gehört. Wir unternehmen etwas“, steht in dem Posting. Dann folgt ein klares Statement: “Wir lehnen die Spende von Jamie Lynn Spears’ Buch ab.”

Fans unterstützen diese Entscheidung

Mittlerweile finden sich bereits über 1.000 Kommentare unter dem Posting der Charity-Organisation. Und die meisten unterstützen die Entscheidung, die Spende abzulehnen. “Das bringt mich dazu, zu spenden“, schreibt etwa eine Userin. “Ich habe großen Respekt davor“, kommentiert jemand anderes.