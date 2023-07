Reality-Star Khloé Kardashian kann es kaum erwarten, endlich älter zu werden. Auf Instagram verriet sie jetzt, dass sie ihre 30er furchtbar findet. Für die 39-Jährige sei dieser Lebensabschnitt gerade das „schlimmste Jahrzehnt“.

Immerhin hat Khloé in den vergangenen zehn Jahren gleich zwei Fremdgeher gedatet …

Khloé Kardashian hasst ihre 30er

Einige Promis würden wohl einfach alles tun, um für immer jung zu bleiben und genießen die Zeit in ihren 20ern und 30ern in vollen Zügen. Ein Milliardär zum Beispiel, lässt sich das Blut seines Teenager-Sohnes injizieren. Und Kim Kardashian steht jeden Morgen um fünf Uhr auf und macht erstmal eine ausgiebige Runde Sport, in der Hoffnung auf ewige Jugend.

Ihre Schwester Khloé Kardashian kann dem Ganzen aber überhaupt nichts abgewinnen. In ihrer Instagram-Story verriet sie anlässlich ihres 39. Geburtstages, dass sie es kaum erwarten kann, endlich älter zu werden. „Ich hasse es, in meinen 30ern zu sein. Es ist das schlimmste Jahrzehnt meines Lebens“, so der Reality-Star. Sie möchte sich endlich von der großen Drei verabschieden und eine neue Altersvorwahl willkommen heißen. „Ich kann es nicht erwarten, in meinen 40ern zu sein!“, schreibt Khloé weiter.

Schwerer Betrug durch Ex-Freunde

Die „Good American“-Gründerin erinnert sich zwar auch an einige Höhen des letzten Jahrzehntes zurück. Die beiden Geburten ihrer Kinder True und Tatum zählen zweifelsohne zu den Highlights von Khloé. Doch auf den Rest, der während ihrer 30er passiert ist, könnte der „Keeping Up With the Kardashians“-Star locker verzichten.

So ließ sie sich 2016 von Basketballer Lamar Odom scheiden. Der Grund: der 43-Jährige soll sie während ihrer Ehe mehrmals betrogen haben. Und auch die Beziehung mit Tristan Thompson, auch Basketballer von Beruf, stand unter keinem guten Stern. Denn auch er war mehrmals untreu und hat tiefe emotionale Narben hinterlassen. Ein paar Beispiele: eine von Tristans Affären ist von ihm schwanger geworden, während er und Khloé per Leihmutterschaft ihr zweites Kind erwarteten. Zu allem Übel soll er Khloé dann angeblich auch noch mit der BFF ihrer Schwester Kylie Jenner (Jordyn Woods) betrogen haben. Das muss man erstmal verarbeiten.

Sie zählt schon die Tage

Um das Drama hinter sich zu lassen, das bereits für den einen oder anderen denkwürdigen TV-Moment gesorgt hat, zählt Khloé bereits die Tage. „In 365 Tagen – jetzt sind es sogar schon weniger – bin ich endlich 40“, so der Reality-Star auf Instagram. Von ihren Freundinnen hat sie dafür auch ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag bekommen: glitzernde Stifte und Hair-Claws, auf denen die Zahl 365 steht. Damit soll Khloé wohl immer daran erinnert werden, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie ihren runden Geburtstag feiern darf.