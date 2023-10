Aktuell suchen in der Netflix-Show „Love Is Blind“ wieder zahlreiche Singles nach der Liebe ihre Lebens. Während das für einige gut zu funktionieren scheint, sorgt eine der Kandidatinnen jetzt mit einem anderen Thema für Aufregung. Sie verklagt die Produzenten der Show, da es während der Dreharbeiten zu sexuellen Übergriffen eines anderen Teilnehmers gekommen sein soll.

Netflix weist jedoch jegliche Vorwürfe zurück!

„Love Is Blind“: Kandidatin verklagt Show aufgrund sexueller Übergriffe

Die fünfte Staffel der beliebten Datingshow „Love Is Blind“ ist seit kurzer Zeit auf Netflix verfügbar. Eine der Kandidatinnen sorgt jetzt mit einer Klage für Aufregung. Denn die Frau namens Tran Dang, die in den Episoden nicht zu sehen ist, wirft den Produktionsfirmen der Show, Kinetic Content und Delirium TV, sexuelle Übergriffe, Freiheitsberaubung und Fahrlässigkeit vor. Wie unter anderem People berichtet, zieht die Teilnehmerin damit jetzt sogar bis vors Gericht.

Laut der Kandidatin sei die Lage im Jahr 2022 während der Dreharbeiten zu Staffel fünf eskaliert. Tran Dang habe sich mit einem anderen Teilnehmer der Show, offenbar mit dem Namen Thomas Smith, verlobt. Nach der Kennenlernphase und dem ersten Treffen sei es dann gemeinsam mit dem Rest des „Love Is Blind“-Casts nach Mexiko gegangen. Laut dem Vorwurf habe Smith die Frau andauernd belästigt, sich vor ihr entblößt und angeblich ohne ihr Einverständnis Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Die Frau verklagt nun die beiden Produktionsfirmen, da sie den Produzenten laut ihrer Aussage mitgeteilt habe, was geschehen war. Diese sollen allerdings nichts unternommen haben.

24-Stunden-Überwachung im Hotelzimmer

Doch das ist noch nicht alles! Ein weiterer Part der Klage von Tran Dang lautet „Freiheitsberaubung“. Angeblich soll man sie gezwungen haben, auf ihrem Hotelzimmer zu bleiben. Zudem habe man sie 24 Stunden lang überwacht, weshalb Tran das Gefühl hatte, sich nicht frei bewegen zu können. „Während der Dreharbeiten, für bis zu 18 Stunden am Tag, haben [Kinetic Content und Delirium TV] von Frau Dang verlangt, für alles um Erlaubnis zu bitten, auch um auf Toilette zu gehen. Sie durfte ihr Hotelzimmer ohne besondere Erlaubnis nicht verlassen und man überwachte sie 24 Stunden am Tag“, so die Anwälte der Kandidatin laut People.

Es soll weder erlaubt gewesen sein, ihr Handy, noch andere Kommunikationswege zu nutzen. Zudem hätte sie keinen Zugang zu ihrer Geldbörse oder ihre Reisepass gehabt, steht laut dem US-Medium in der Klage geschrieben.

Das sagen die „Love Is Blind“-Produzenten dazu

Mittlerweile gibt es eine gemeinsame Stellungnahme von Kinetic Content und Delirium TV. „Wir unterstützen und stehen auf der Seite der Opfer von sexuellem Missbrauch, aber die Vorwürfe gegen die Produzenten sind unbegründet“, so ihr Statement gegenüber People. „Wir dokumentieren die individuellen Entscheidungen von Erwachsenen, die freiwillig an einem sozialen Experiment teilnehmen. Ihre Reise ist nicht geskriptet, noch wird sie rund um die Uhr gefilmt. Wir haben keine Kenntnisse oder Kontrolle darüber, was in ihren privaten Wohnräumen geschieht, wenn nicht gefilmt wird, und die Teilnehmer können jederzeit ihre Reise beenden“, heißt es weiter.

Auch Showrunner von „Love Is Blind“, Chris Coelen, äußerte sich gegenüber People. „Wenn jemand jemals zu uns käme und sagte, dass er sich in irgendeiner Weise unsicher fühle, würden wir die Person sofort aus dem Experiment rausnehmen, mit ihr sprechen und versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Leider wurde in diesem Fall eine solche Art von Empfindung uns gegenüber in keiner Weise angesprochen, und es wurde uns nie ein angebliches Fehlverhalten zur Kenntnis gebracht“, so der Erfinder der Datingshow.

Nicht der erste Vorwurf

Tran Dang ist nicht die erste Person, die schwere Vorwürfe gegen die Netflix-Show erhebt. Auch Danielle Ruhl und Nick Thompson, eines der Couples aus Staffel zwei, haben offenbar negative Erfahrungen mit „Love Is Blind“ gemacht. So ließ Nick in einem Interview mit Entertainment Tonight aufhorchen. Denn er gestand, dass „Love Is Blind“ sein Leben zerstört hätte. Denn nach Ausstrahlung der Episoden, hätte nicht nur sein Liebesleben, sondern auch seine Karriere einen massiven Knacks erlitten. Er habe sich bei über 400 Stellen beworben, doch niemand wollte Nick zum Vorstellunggespräch einladen.

„Das ist natürlich Spekulation, aber nachdem die Show veröffentlicht worden war, hatte ich definitiv das Gefühl, dass man mich nicht mehr so ​​ernst genommen hat“, so der einstige VP (Vice President) im Bereich Marketing. Auch seine Ex-Verlobte Danielle Ruhl verriet laut Buzzfeed, dass sie während der Dreharbeiten in „der schlimmsten Phase ihrer mentalen Gesundheit“ war.