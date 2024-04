Nostalgie-Fans aufgepasst, denn es gibt schon bald Nachschub! Der Erfolgsfilm „Natürlich blond“ bekommt nämlich ein Spin-off – und zwar von Hauptdarstellerin Reese Witherspoon höchstpersönlich.

Jetzt wurden die ersten Details zu dem Projekt bekannt.

Das „Natürlich blond“-Universum wird erweitert

Wenn man von den legendären Rom-Coms der 2000er spricht, kommt man an „Natürlich blond“ einfach nicht vorbei. Denn die Geschichte von Elle Woods, die es nach einem Heartbreak nach Harvard schafft und dort die Welt der Jus-Studierenden auf den Kopf stellt, zählt für viele wohl zu den ultimativen Comfort Movies. Auch 23 Jahre nach dem Release hält dieser Hype an. Denn auf „Natürlich blond“ folgte „Natürlich blond 2“ und „Natürlich blond 3“. Die Geschichte wurde später sogar zu einem Musical.

Doch so wie es aussieht, war das noch lange nicht alles. Denn laut Medienberichten stehen wir kurz vor der „Natürlich blond“ Renaissance. Der Grund: Eine Spin-off-Serie ist in Planung. Reese Witherspoon – die wir alle als Hauptfigur Elle Woods kennen – plant diese mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine. Worum genau es in der Serie gehen wird, ist noch streng geheim; auch ein potenzieller Cast wurde noch nicht angekündigt. Doch die Arbeiten daran seien schon ziemlich fortgeschritten, berichtet unter anderem „Deadline“.

via GIPHY

„Gossip Girl“-Team steht dahinter

Eines ist auch schon klar: Witherspoon hat sich für die Show auf jeden Fall schon erfolgreiche Unterstützung geholt. Denn mit ihr im Team sind Josh Schwartz und Stephanie Savage; die beiden waren für die Entwicklung der Kultserie „Gossip Girl“ verantwortlich und sind ausführende Produzenten der neuen Serie.

Informationen zu einem möglichen Starttermin gibt es jedoch noch nicht. Die Serie wird bei den Amazon MGM Studios produziert. Bleibt nur mehr zu hoffen, dass wir schon bald einen kleinen Vorgeschmack auf die Serie bekommen!

via GIPHY