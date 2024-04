Spread the News: Suki Waterhouse und Robert Pattinson sind offiziell Eltern geworden! Die Geburt ihres ersten Kindes bestätigt die frisch gebackene Mama mit einem cuten Posting via Instagram. Dabei bleibt das Gesicht des Babys vorerst einmal verdeckt.

Von diesen Neuigkeiten sind die Fans von Suki und Robert überwältigt.

Suki Waterhouse und Robert Pattinson sind offiziell Eltern geworden

Seit 2018 sind Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse und Schauspieler Robert Pattinson bereits ein Paar. Seither halten die beiden ihre Beziehung größtenteils vom Rampenlicht fern und zeigen sich nur selten am roten Teppich. Im November 2023 verkündete die 32-Jährige dann aber während eines Auftritts beim „Corona Capital Festival“ in Mexiko Stadt, etwas ganz Besonderes: Sie ist schwanger! Fans waren außer sich vor Begeisterung. Und jetzt gibt’s noch mehr Grund zur Freude, denn jetzt ist es offiziell: Das Baby ist da!

Das bestätigt die Sängerin mit einem Foto, das sie via Instagram teilte. „Willkommen auf der Welt, Engel“, so die Neo-Mama unter dem Bild. Auf dem Foto ist Suki zu sehen, wie sie ihr Neugeborenes in Armen hält. Das Gesicht ihres Babys hält sie dabei verdeckt. Und auch weitere Details sind nicht bekannt. Denn weder den Namen, noch das Geschlecht ihres Babys haben die frisch gebackenen Eltern bislang verraten.

Fans und Celebrity-Friends freuen sich mit den beiden

Die Freude unter den Fans über die Baby-News ist groß! Online gratulieren unzählige Fans dem Paar und posten ihre Glückwünsche in den Kommentaren – und haben dabei auch Sinn für Humor: „Dieses Kind hat die genetische Lotterie gewonnen“, schreibt eine Userin; „Die Gene dieses Kindes sind aus Gold gemacht omg“, eine Userin. Doch nicht nur unter Fans, sondern auch unter den Stars verbreiten sich die Baby-News. So gratulieren etwa auch Celebrities wie Paris Hilton, Miranda Kerr und Halsey in den Kommentaren. Und Schauspielerin Alyssa Milano hat weise Worte parat: „Jetzt fängt der Spaß richtig an.“, bereit sie die frisch gebackenen Eltern auf ihre neue Zukunft mit Baby vor! 😉