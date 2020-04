View this post on Instagram

✨🌸SPRINGTIME FLORALS🌸✨ custom press on set created using @nailsby.gelpolish 🖤 au natural 🖤 @theunicornsden 🦄 loose glitter twinkle twinkle & crystal ab gems 🦄 & dried flowers #oohlalashrewsbury #glitternails #naturalnails #nailinspo #pretty52 #nailartoohlala #nailideas #longnails #nailart #nails #nailsofinstagram #naildesigns #nail_me_good_ #nailinspo #nailpro #showscratch #scratchmag #nailitmag #prettynails #nailswag #nailartoohlala #nailday #nailsbygelpolish #glamandglits #nudenails #theunicornsden #nailgoals #acrylicnails #sassynails #pressonnails