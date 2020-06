Wie Spaniens Premierminister Pedro Sanchez am Sonntag (14. Juni) mitteilte, öffnet das Land seine Grenzen nun doch schon mit 21. Juni. Zuvor hieß es noch, dass Reisen nach Spanien erst ab dem 1. Juli wieder möglich seien.

Nun will Spanien die Grenzen zu allen Staaten des Schengen-Raums allerdings schon viel früher öffnen. Die Grenzen zum Nachbarland Portugal belieben allerdings weiterhin geschlossen und werden erst, wie ursprünglich geplant ab dem 1. Juli öffnen. Diese Entscheidung traf die Regierung in Lissabon.

Spanien öffnet die Grenzen zu allen Staaten des Schengen-Raums nun doch schon mit 21. Juni. Das gab der spanische Premierminister Pedro Sanchez am Sonntag (14. Juni) bei einer Pressekonferenz bekannt. Für viele ist die rasche Grenzöffnung des Landes eine Überraschung, da es seitens der Regierung bis vor kurzem eigentlich noch hieß, dass die Grenzen erst ab dem 1. Juli öffnen sollen. Nun will das Land allerdings offenbar den Tourismus ankurbeln und den Menschen das Ein- und Ausreisen in Spanien früher als geplant ermöglichen. Besucher aus Portugal müssen sich jedoch noch ein wenig gedulden. Denn laut Premierminister Sanchez werde man die Grenzen zu Portugal noch nicht mit dem 21. Juni, sondern erst ab dem 1. Juli öffnen.

Das habe die Regierung in Lissabon entschieden, heißt es laut Medienberichten. Man sei offenbar verärgert darüber, dass Spanien die neue Grenzöffnung am 21. Juni ohne vorherige Absprache verkündet habe. Deshalb will Portugal nun am ursprünglichen Termin festhalten.

Reisen nach Kroatien, Italien und Griechenland ab 16. Juni möglich

Neben Spanien haben nun bereits auch zahlreiche andere Länder der EU bekannt gegeben, ihre Grenzen zu anderen Staaten wieder zu öffnen. Demnach ist es ab dem 16. Juni möglich, nach Kroatien, Italien und Griechenland einzureisen. Dabei müssen die Besucher nicht mehr wie bislang die zuvor verpflichtenden Anforderungen für einen Aufenthalt erfüllen. Dazu zählten etwa eine 14-tägige Quarantäne nach der Einreise sowie die Durchführung eines Covid-19-Tests.

Die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland sind übrigens ab dem 15. Juni wieder vollständig geöffnet. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten bereits Anfang Mai einen Öffnungsprozess für die beiden EU-Länder festgelegt.