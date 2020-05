Bei Scott Disick und Freundin Nicole Richie soll nun endgültig Schluss sein. Denn wie Insider nun gegenüber US-Medien berichten, habe sich das Paar nach drei Jahren Beziehung getrennt.

Den Berichten zufolge sei die gemeinsame Zeit in der Quarantäne unter anderem Schuld an dem Beziehungsaus. Aber auch Disicks Ex Kourtney Kardashian sei an der Trennung nicht ganz unbeteiligt gewesen, wie Insider nun verrieten.

Trennungsgerüchte bei Scott Disick und Sofia Richie

Schon seit ein paar Wochen kursierten die Gerüchte, Scott Disick und seine Freundin Sofia Richie hätten sich getrennt. Die beiden sind seit drei Jahren miteinander liiert. Das Liebesglück der beiden soll nun aber endgültig sein Ende gefunden haben. Das bestätigten jetzt auch Insiderquellen gegenüber US-Medien. Der Grund für die Trennung sei dabei unter anderem die durch die Corona-Pandemie bedingte Zeit in der Quarantäne gewesen. “Scott ging ihr sehr leicht auf die Nerven, weil er ständig mit den Augen rollte, wenn sie etwas ansprach. Alles staute sich mit der Zeit auf und wurde zu einem neuerlichen Streitpunkt”, berichtete ein Insider gegenüber Hollywood Life. Die Tatsache, dass sich die beiden nach hitzigen Diskussionen nicht wirklich aus dem Weg gehen konnten, hätte die ganze Sache laut der Quelle nur noch verschlimmert.

Ist Kourtney Kardashian schuld an der Trennung?

Doch nicht nur die Zeit in der Quarantäne soll für das Liebes-Aus des Paares gesorgt haben. Auch Scott Disicks Ex-Freundin Kourntey Kardashian, mit der er drei gemeinsame Kinder hat, sei laut Insidern ein großer Streitpunkt gewesen. Denn Richie hätte ein Problem damit gehabt ständig mit dem Kardashian-Clan in Verbindung gebracht zu werden. “Sie wollte als eigene Person angesehen werden und wie das zu bewerkstelligen geht, führte zu ständigem Streit zwischen den beiden“, erklärte ein Insider im Gespräch mit Hollywood Life. Weder Scott Disick noch Sofia Richie bestätigten die Trennung bislang. Laut Insiderquellen wollen sich die beiden nun eine längere Auszeit voneinander nehmen.