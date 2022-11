Die Liebesgerüchte rund um Chris Evans und Alba Baptista wollen einfach nicht abbrechen. Schon seit einiger Zeit spekulieren Fans über eine Beziehung zwischen den Stars. Jetzt wurden die beiden händchenhaltend in New York gesichtet.

Das zeigen jetzt Paparazzi-Fotos.

Chris Evans und Alba Baptista händchenhaltend in New York

Seit Tagen schon brodelt die Gerüchteküche rund um eine mögliche Beziehung zwischen dem „Avengers“-Darsteller und der Schauspielerin. Zuletzt heizte der „Sexiest Man Alive“ die Gerüchteküche an, als er an Halloween ein Foto postete, da angeblich auch Albas Mutter als Profilbild gehabt haben soll. Zufall? Laut einer Quelle nicht. Denn ein Insider verriet am Donnerstag gegenüber People, dass die beiden schon seit Längerem ein Paar sein sollen. „Sie sind verliebt und Chris war noch nie glücklicher! Seine Familie und seine Freunde vergöttern sie“, so der Insider. Die beiden sollen laut der Quelle angeblich schon ein knappes Jahr zusammen sein und es sei ernst.

Neue Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, scheinen diese Aussagen zu bestätigen. Denn Chris und Alba wurden händchenhaltend bei einem Spaziergang im Central Park in New York gemeinsam gesichtet. Wie auf den Fotos zu sehen ist, versuchten das Pärchen allerdings in der Menge unerkannt zu bleiben.

Noch nicht bestätigt

Weder der Marvel-Star noch die „Warrior Nun“-Darstellerin haben ihre Beziehung bisher öffentlich bestätigt. Doch in seinem kürzlichen „Sexiest Man Alive“-Interview mit People erzählte der „Captain America“-Darsteller, dass er sehr viel über seine Zukunft außerhalb der Schauspielerei nachdenke. So sagte er, dass er unbedingt heiraten und Vater werden möchte. Trotzdem wollte der 41-Jährige nicht näher darauf eingehen. „Manche Dinge will man nur für sich selbst behalten – und für Familie und Freunde“, fügte er dem hinzu.