Nicht nur Sternzeichen eine große Auswirkung auf unseren Charakter. Auch das Zeichen, in dem der Mond bei unserer Geburt stand, kann sich auf die Persönlichkeit auswirken. Denn jedes Mondzeichen hat seine eigenen Stärken und Schwächen.

Wir verraten dir, wie du dein Mondzeichen berechnest und was es über dich aussagt.

So findest du dein Mondzeichen heraus

Das Mondzeichen sagt sehr viel über deinen Charakter und deine Persönlichkeit aus. Dabei geht es nicht, wie bei Sternzeichen, darum, an welchem Tag du geboren bist, sondern zu welcher Uhrzeit. Am einfachsten kannst du dir dein Mondzeichen mit einem Generator im Internet berechnen. In welchem Tierkreiszeichen der Mond bei deiner Geburt stand, kann dir sehr viel über deine Persönlichkeit verraten.

Das verrät dir dein Mondzeichen über deinen Charakter:

Widder

Wenn der Mond bei deiner Geburt im Zeichen des Widders stand, dann hast du eine ganz besondere Art, mit Menschen umzugehen. Denn du bist unglaublich direkt und nimmst nie ein Blatt vor dem Mund. Manchmal stößt du damit andere Menschen vor den Kopf. Sobald du das merkst, ruderst du aber immer sofort zurück und entschuldigst dich für dein Verhalten.

Stier

Das Mondzeichen Stier ist ein sehr gelassener Mensch. Er strahlt auch auf alle Menschen in seiner Umgebung eine angenehme Ruhe aus und kann sogar mit seiner schweigsamen Art seinen Freunden und seiner Familie in schwierigen Situation immer wieder helfen.

Zwilling

Zwilling Mondzeichen begeistern ihr Umfeld mit ihrer aufgeweckten und neugierigen Art. Dabei ergibt sich aber oft ein Problem: Ihnen wird schnell langweilig. Dann fangen sie an, sich in ihre Fantasie-Welten zu begeben und vergessen beim Tagträumen oft auf die Realität.

Krebs

Krebs Mondzeichen sind sehr einfühlsame Menschen. Sie sind sehr verletzlich und wollen nicht, dass jemand ihnen wehtut. Und das ist ihnen auch im Umgang mit anderen extrem wichtig. Das Problem: Menschen mit diesem Mondzeichen haben enorme Schwierigkeiten damit, sich zu öffnen.

Löwe

Das Rampenlicht ist der beste Freund des Mondzeichens Löwe. Mondzeichen-Löwen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und können damit nicht umgehen, wenn jemand anderes mehr Aufmerksamkeit bekommt, als sie selbst. Nur in der Familie nimmt sich dieses Mondzeichen auch mal zurück und feiert nicht nur sich selbst, sondern die Gemeinschaft.

Jungfrau

Jungfrau Mondzeichen haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Dabei überstürzen sie es mit ihrem Urteil aber nie. Zuerst müssen beide Seiten angehört werden und erst dann kann eine Entscheidung getroffen werden. Deine Freunde wissen dich wegen deiner objektiven Haltung bei Problemen sehr zu schätzen.

Waage

Waage Mondzeichen sind die Ruhe in Person. Sie sind ausgeglichen und lassen sich so gut wie nie stressen. Das kommt in manchen Situationen aber nicht immer so gut an. Vor allem im Berufsalltag ist deine Gelassenheit nicht immer gern gesehen.

Skorpion

Wenn der Mond bei deiner Geburt im Zeichen des Skorpions stand, dann hast du mit deiner intensiven Art sicherlich schon die ein oder andere Diskussion gewonnen. Denn du bist klug und weißt genau, wie du andere von deinen Ideen überzeugen kannst. Dein größtes Problem: Du teilst sehr gerne aus, kannst aber nicht einstecken.

Schütze

Schütze Mondzeichen sind echte Idealisten. Ihren Traum von der perfekten Welt wollen sie auf jeden Fall umsetzten. Anderen Menschen bei ihren Problemen zu helfen, ist für dieses Mondzeichen eine Passion geworden und sie lieben es sich nützlich zu machen.

Steinbock

Steinbock Mondzeichen wirken sehr oft kühl und unnahbar. Dabei können sie einfach nur ihre Gefühle nicht gut preisgeben. Sobald das Vertrauen aber da ist und sie sich jemanden geöffnet haben, wird das zu einer Freundschaft fürs Leben. Denn der Steinbock beschützt seine Liebsten und vertraut ihnen blind.

Wassermann

Wassermann Mondzeichen sind Freigeister. Ihre Gefühle mit einem einzigen Wort zu definieren, erscheint diesen Menschen vollkommen unmöglich. Denn sie sind komplizierter, als sie auf den ersten Blick vielleicht erscheinen. Ist dieses Mondzeichen in deinem Freundeskreis, dann wird es sicherlich nicht langweilig.

Fische

Mond-Fische sind sehr gefühlvolle Menschen. Sogar bei Fremden können sie sofort erkennen, wenn etwas nicht stimmt und ihnen ihre Gefühle fast schon vom Gesicht ablesen. Auch sie selbst tragen ihre Gefühle und Emotionen auf der Zunge und haben keine Scheu davor, ihr Innerstes preiszugeben.