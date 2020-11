Die erfolgreiche Mystery-Serie auf Netflix, “Stranger Things” bekommt Zuwachs. Gleich acht neue Charaktere sind in der neuen Staffel zu sehen. Auch ein deutscher Schauspieler ist neben der Stammbesetzung, die unter anderem aus Millie Bobby Brown, Winona Ryder und David Harbour besteht, zu sehen.

Ende September konnten die Dreharbeiten zur vierten Staffel, nach einer Corona-bedingten Pause, wieder aufgenommen werden.

1. Tom Wlaschiha

“Game of Thrones”-Fans werden den 47-jährigen Deutschen sofort wiedererkennen. Denn er spielte in der Erfolgsserie Jaqen H’ghar. In “Stranger Things” schlüpft er in die Rolle des russischen Gefängnisaufsehers Dimitri.

Tom Wlaschiha aka Dmitri, a smart and charming Russian prison guard. But can he be trusted? pic.twitter.com/oony5ss28t — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

2. Robert Englund

Bekannt ist der heute 73-Jährige aus dem Kulthorrorfilm “Nightmare on Elm Street”, in dem er die weltbekannte Figur Freddy Krueger spielte. Auch in “Stranger Things” ist er nicht weniger gefährlich. Sein Charakter Victor Creel befinde sich nach einem grausamen Mord in den 50er Jahren in psychiatrischer Behandlung.

Robert Englund aka Victor Creel is a disturbed and intimidating man who is imprisoned in a psychiatric hospital for a gruesome murder in the 1950s. pic.twitter.com/QsuaGTVqDf — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

3. Jamie Campbell Bower

Viele kennen den 32-Jährigen wohl aus dem Film “Sweeney Todd“, in dem er an der Seite von Johnny Depp zu sehen ist. Jetzt spielt er Peter Ballard, der in einer Psychiatrie arbeitet.

Jamie Campbell Bower aka Peter Ballard is a caring man who works as an orderly at a psychiatric hospital. Tired of the brutality he witnesses day after day, will Peter finally take a stand? pic.twitter.com/hUlhKV9pwc — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

4. Eduardo Franco

Eduardo Franco kennt man aus dem Film “Booksmart“. Jetzt spielt der 23-Jährige auch in der Netflix-Serie mit. Als Argyle ist er der neue beste Freund von Jonathan und ein kiffender Pizzalieferant.

Eduardo Franco aka Argyle: Jonathan’s new BFF. We stan a fun-loving stoner who proudly delivers delicious pizza pies for Surfer Boy Pizza. pic.twitter.com/CzEJ8fRKWM — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

5. Joseph Quinn

Mit Joseph Quinn gesellt sich ein weiterer “Game of Thrones“-Star zum Cast der Netflix-Serie. Eddie Munson ist das Oberhaupt des D&D-Clubs auf der Hawkins High School.

Joseph Quinn aka Eddie Munson. He's the head of the Hawkins High official D&D Club, The Hellfire Club. pic.twitter.com/Hase8xIfsu — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

6. Sherman Augustus

Der 61-jährige Schauspieler hatte eine Rolle im Film “Bad Guys“. Bei “Stranger Things” ist er als intelligenter Lt. Colonel Sullivan zu sehen, der es sich zum Ziel gemacht hat, die Stadt Hawkins ein für alle Mal vom Bösen zu befreien.

Sherman Augustus aka Lt. Colonel Sullivan. He's an intelligent, no-nonsense man who believes he knows how to stop the evil in Hawkins once and for all. pic.twitter.com/kCCr1w7jbF — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

7. Mason Dye

Mit Mason Dye (“Teen Wolf“) gibt es einen neuen Schwarm in Hawkins. Der reiche Athlet Jason Carver datet nur die beliebtesten Mädchen der Schule. Doch das Böse macht auch vor ihm nicht Halt.

Mason Dye aka Jason Carver is a handsome, rich athlete who is dating the most popular girl in school. But as a new evil threatens Hawkins, his perfect world begins to unravel. pic.twitter.com/HODaBaZaqL — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

8. Nikola Djuricko

Gefährlich wird es bei dem aus “Game of Thrones” bekannten Nikola Djuricko. Der 46-jährige Schauspieler übernimmt in “Stranger Things” die Rolle eines unberechenbaren russischen Schmugglers.