Alicia reicht es jetzt! Eigentlich wollten sie und ihr Partner Yasin im TVNOW-Reality-Format “Temptation Island” ihre Beziehung testen. Doch nun bricht die 26-Jährige das Format ab.

Nach den Bildern, die sie beim vergangenen Lagerfeuer gesehen hatte, steigt sie aus der Sendung aus.

Alicia bricht “Temptation Island” ab

Eigentlich hätte Yasin seiner Alicia beweisen sollen, dass er allen Versuchungen widerstehen kann. Doch das fällt dem “Temptation Island”-Kandidaten in der Verführer-Villa sichtlich schwer. Alicia musste bei den vergangenen Lagerfeuern schon einige Enttäuschungen erleben. Denn der 29-Jährige flirtete immer wieder heftig mit den Verführerinnen, allen voran mit Krissi. Die Aufnahmen, die Alicia in der vergangene Folge zu sehen bekam, gaben ihr jetzt aber den Rest. Sie bricht das Format ab und verlässt die Show.

Auch Beziehung mit Yasin beendet

Alicia verlässt nicht nur das TV-Format, sondern beendet damit auch ihre Beziehung mit Yasin: “Er benimmt sich, als wäre er Single. Das war’s!”, so die 26-Jährige. Der Grund für Alicias Entscheidung: Yasin war sich zuletzt unsicher, ob er sich in eine Neue verliebt hatte. In den Aufnahmen, die am Lagerfeuer gezeigt wurden, sagte der 29-Jährige Verführerin Krissi, dass er doch nicht sagen könne, dass er sich in eine Neue verliebt habe. Zu viel für Alicia: “Ich lasse mir hier doch nicht meine Würde nehmen!”, betont sie und verkündet schließlich ihren Ausstieg und die Trennung von Yasin. Vorher wolle sie aber noch wissen, was Yasin zu sagen habe.

