Comedian Oliver Pocher parodiert im Internet gerade regelmäßig Michael Wendler und dessen 19-jährige Freundin Laura Müller. Zuletzt witzelte er live im Fernsehen über den Schlagerstar.

Michael hatte ihn zwar angezeigt, weil es ihn gereicht hatte. Nur scheint die Anzeige den Comedian einfach nicht zu interessieren.

Wendler zeigt Oliver Pocher wegen Beleidigung an

Michael Wendler und Laura Müller haben Oliver Pocher angezeigt. Das verkündete der 47-jährige Schlagerstar nun in seiner Instagram-Story. Der Grund seien Beleidigungen, sowie Urheberrechtsverletzung. Denn neben den Parodien, die Oliver Pocher regelmäßig ins Internet stellt und damit auch andere User dazu auffordert, mitzumachen, erklärte er den Schlager-Sänger kürzlich in einem Interview außerdem zur Lachnummer der Nation.

Pocher reißt dennoch erneut Wendler-Witze

Trotz der Anzeige hört der Comedian nicht auf, Späße über den Wendler zu machen – ganz im Gegenteil. Gestern Abend, am 7. Februar, hatte er sich im Fernsehen live des Öfteren über den Schlagerstar lustig gemacht. In der Sendung “Bin ich schlauer als Pocher?” stimmte er unter anderem eines der Lieder von Michael Wendler an. Nur blieb Oliver Pocher nicht nur bei subtilen Witzen, sondern erwähnte den Namen des Musikers auch explizit. “Geistesgegenwertigkeit und Auffassungsgabe? Habe ich von Michael Wendler gelernt” so der Komiker. Micheal Wendler hat bisher noch nicht reagiert.