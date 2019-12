Die steirische Therme Bad Waltersdorf ist dieses Jahr die beliebteste Therme Österreichs. Die Therme Geindorf in Oberösterreich liegt auf Platz zwei. An dritter Stelle liegt das Rogner Bad Blumau.

Das besagt zumindest eine Umfrage der Reiseplattform urlaubhamster.at.

Bad Waltersdorf ist beliebteste Therme Österreichs

An der Befragung nahmen insgesamt 8.000 Menschen teil. Am besten Schnitt demnach die Therme Bad Waltersdorf in der Steiermark ab. Zudem hat man auch ihren Gastronomieangebot ausgezeichnet. Die Therme Geinberg, die größte Therme in Oberösterreich, liegt ihr dicht auf den Fersen. Sie belegt nämlich den zweiten Platz im Gesamtranking. Das Rogner Bad Blumau, das der Architekt Friedensreich Hundertwasser gestaltet hat, liegt an dritter Stelle.

Außerdem hat die Plattform die Wellness-Destinationen auch nach Kategorien geranked. Sauna, Gastronomie sowie Hotel und Preis-/Leistungsverhältnis wurden bewertet. So hat Bad Blumau den besten Thermenbereich. Den ersten Platz in der Kategorie Sauna belegt demnach das EurothermenResort Bad Schallerbach in Oberösterreich. Das beste Hotel hat zudem das Tauern SPA Kaprun in Salzburg und in der GrimmingTherme Bad Mitterndorf bekommt man das beste Preis-Leistungsverhältnis.

Thermen: Bundesländer-Ranking

Beim Bundesländer-Ranking reihte man zudem jeweils die besten Thermen in den Thermenländern Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark. Das sind die jeweiligen Gewinner: