Eine Trennung ist nie etwas Schönes, egal, wie lange die Beziehung gedauert hat. Und sich danach wieder daran zu gewöhnen alleine zu sein fällt nicht unbedingt jedem leicht.

Egal, ob du oder dein Partner die Trennung wollte oder ihr euch gemeinsam dazu entschieden habt, getrennte Weg zu gehen, es tut weh. Umso wichtiger ist es, danach wieder auf die Beine kommen und in die Zukunft schauen.

Deshalb haben wir hier sechs Schritte für dich, mit denen es dir leichter fällt dich nach einer Trennung wieder selbst zu finden:

1. Trauern ist in Ordnung

Von heute auf morgen ist plötzlich alles anders und du stehst allein da. Selbst wenn die Trennung im Guten passiert ist, kann es weh tun. Und das ist vollkommen in Ordnung so und du solltest dich keinesfalls dafür schämen der Beziehung nachzutrauern. Die Gefühle zu unterdrücken und einfach weiterzumachen hat keinen Sinn, denn irgendwann kommen sie sowieso wieder hoch. Deshalb solltest du dir die Zeit zum Trauern auch unbedingt nehmen. Einfach einmal weinen und einen ganzen Tag im Bett verbringen kann wahre Wunder bewirken. Denn wenn du dich irgendwann wieder besser fühlen willst, musst du die Trauer zuerst einmal zulassen.

2. Mach dir keine Vorwürfe

Nach einer Trennung neigen wir oft dazu uns selbst Vorwürfe zu machen. Haben wir dem Partner zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Hätten wir etwas anders machen können? Sich in diesem Moment auf die Probleme und Fehler in der Beziehung zu stürzen hat keinen Sinn. Stattdessen solltest du langsam anfangen nach vorne zu blicken und dich auf dich selbst konzentrieren. Natürlich ist es leichter gesagt als getan, aber trotzdem gilt: Was passiert ist, ist passiert!

3. Ablenkung

Wenn du richtig getrauert hast, ist es auch wieder an der Zeit nach draußen zu gehen. Ablenkung kann bei einer Trennung nämlich wahre Wunder bewirken. Ein langes Telefonat mit der BFF oder ein neues Hobby starten, ist die perfekte Methode, um über den Schmerz hinwegzukommen. Aber stürze dich nicht gleich wieder in die nächste Beziehung. Du brauchst noch etwas Zeit bis dein Herz geheilt ist und du dich selbst wiedergefunden hast.

4. Lass das Stalken sein

Er hat schon eine Neue und postet ständig Fotos auf Instagram? Den Ex-Partner jetzt zu stalken bringt nur den alten Schmerz wieder zum Vorschein und du bleibst in der Vergangenheit stecken. Du musst jetzt stark sein und dich auf dich selbst konzentrieren! Solltest du es einfach nicht schaffen und immer wieder der Versuchung nachgeben, ist auch das Blockieren seines Profils eine Option. Vielleicht könnt ihr euch ja eines Tages wieder annähern und normal miteinander kommunizieren. Aber überstürze es nicht.

5. Versuche etwas Positives darin zu sehen

Jede Trennung hat auch etwas Positives. Vielleicht hast du jetzt die Zeit, um endlich das Projekt zu starten, das du schon so lange vor dich hinschiebst oder du schneidest dir den Pony, der deinem Partner nie gefallen hat. Was auch immer dir hilft, über die Trennung hinwegzukommen, tu es! Schaffe dir neue positive Erinnerungen und versuche die Vergangenheit hinter dir zu lassen.

6. Selbstliebe ist das A und O

Zum Schluss kommt das Wichtigste: Lerne dich selbst wieder außerhalb einer Beziehung kennen. Fang mit kleinen Schritten an. Gönn dir Me-Time und lerne die Zeit alleine bewusst zu genießen. Wie wär’s zum Beispiel mit einem rundum Spa-Day zu Hause, inklusive geiles Essen und Netflix ohne Ende? Erst, wenn du dich selbst als Single akzeptierst und auch alleine glücklich sein kannst, solltest du dich nach etwas Neuem umsehen. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Denn das wichtigste ist, sich selbst zu lieben, bevor man beginnt jemand anderen in sein Herz zu lassen.