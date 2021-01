Outdoorkleidung wie Puffer Jackets und Mäntel in Steppoptik erleben gerade einen modischen Hype. Vor allem aber die ärmellosen Steppwesten entpuppen sich als neuer Street-Style-Liebling der Fashionistas. Kein Wunder, sind die gepolsterten Westen nicht nur super praktisch, sondern auch noch vielseitig zu stylen.

So trägt man Steppwesten jetzt:

1. Sportlich

Der Athleisure-Trend kennt kein Ende! Sportliche Kombinationen sind vor allem beim Bewegen an der frischen Luft der Go-to-Look schlechthin. Toll sind Steppwesten vor allem deshalb, weil man sie im Layering auch problemlos über jedes Kleidungsstück tragen kann. Über ein Shaket gestylt, gibt eine Weste dem Outfit das gewisse Etwas, ohne dabei sich in den Vordergrund zu drängen. Klobige Boots passen vom Stil am besten dazu und runden den Gesamtlook ab.

2. Elegant

Von wegen langweilig, Steppwesten kann man auch super easy elegant kombinieren. Vor allem farbige Modelle sind bei diesem Style Trumpf. Pastelltöne sind unaufdringlich und strahlen eine dezente Leichtigkeit aus. Für die elegante Version, setzt man auf einen chicen Gürtel und eine moderne Tasche, die den Look sofort aufwerten. Zu der sportiven Weste sorgen elegante Stoffhosen mit weitem Bein und hohe Stiefeletten für einen zusätzlichen coolen Stilbruch.

3. Oversize

Für Durchgefrorene gibt es die XL-Variante! Dank der Übergröße spenden diese Steppwesten nicht nur viel Wärme, sondern sind wegen des leichten Materials auch angenehm zu tragen. Um bei diesen Oversize-Modellen nicht wie ein wandelnder Schlafsack auszusehen, ist es jedoch wichtig die Taille zu betonen. Eine akzentuierte Mitte formt die Silhouette und lockert das Gesamtoutfit auf. Schimmernde Materialien sorgen obendrein für einen dezenten Glamour-Hingucker.