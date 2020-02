“Was nein, wir sind nur Freunde!” – wie oft hört man diesen Satz und weiß als Außenstehender aber längst, dass da zwischen den besagten Personen eigentlich viel mehr läuft als nur Freundschaft. Oder zumindest einer der beiden Gefühle für den anderen entwickelt hat.

Doch oft gibt es eindeutige Anzeichen, die dafür sprechen, dass er eigentlich mehr will, als nur Freundschaft und die platonische Beziehung für ihn nicht ausreicht. Diese fünf Dinge sprechen dafür.

1. Er will alles über dich wissen

Ja gut, das mag bei vielen Freundschaften zwar auch so sein, aber so genau, wie er dir zuhört und wirklich ALLES über dich wissen will, steckt da eindeutig mehr dahinter, als eine rein platonische Freundschaft. Er findet dich einfach gut und will dich noch besser kennenlernen.

2. Er geht nie auf Dates

Irgendwie bist du die einzige Frau in seinem Leben, mit der er sich regelmäßig trifft. Bei der Frage nach Dates oder anderen Mädels, weicht er entweder aus und sagt klipp und klar, dass er an niemand anderem interessiert ist. Vielleicht ist das ja doch mehr als nur Freundschaft zwischen euch? Achte mal auf weitere Anzeichen!

3. Er erzählt dir seine Geheimnisse

Er vertraut dir, wie sonst niemandem und deshalb erzählt er dir all seine Geheimnisse. Oder spricht über persönliche Dinge mit dir und bittet dich um Rat. Zwar ist das auch ein wichtiger Grundstein enger Freundschaften, treffen allerdings auch einige der anderen Anzeichen auf dich zu, steckt da womöglich mehr Gefühle dahinter.

4. Er ist eifersüchtig

Wenn du ihm von Dates mit anderen Männern erzählst oder er mitbekommt, dass dich jemand gut findet oder umgekehrt, dann ist ihm da absolut gar nicht recht. Er reagiert gepisst oder redet die Person schlecht? Na dann hast du ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass er auf dich steht!

5. Er meldet sich ständig

Ihr hört oder seht euch sogar fast täglich und seid ständig miteinander in Kontakt. Auch das spricht dafür, dass er dich ziemlich gerne hat und auch für dich ist die Person mittlerweile ein wichtiger Teil deines Lebens geworden. Das ist doch schön! Dir geht es auch so? Dann sprich es doch einfach offen an und lasst eure Gefühle zu. Daraus könnte etwas richtig Schönes entstehen!