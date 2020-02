Das Duell Atalanta Bergamo gegen AS Roma zählt am Samstag zu den Spitzenspielen im europäischen Fußball. Aber wo können Fans der italienischen Liga das Spiel live im Fernsehen oder im Internet via Livestream sehen?

Am Samstag, den 15. Februar, gibt es für Freunde des italienischen Fußballs ein echtes Highlight: Atalanta Bergamo empfängt daheim um 18 Uhr die AS Roma. Es ist das Duell des Fünften gegen den Vierten – beide Mannschaften dürfen sich also durchaus Hoffnungen machen, noch unter die Top 3 der heurigen Saison zu kommen. Das Spiel hat auch besondere Brisanz, da die Fans der beiden Klubs vor vielen Jahren befreundet waren, heute aber eher weniger positive Gefühle zueinander haben. Der rasante und unerwartete Aufstieg von Atalanta bringt für das Spiel natürlich auch eine besondere sportliche Brisanz. Das Team aus der Lombardei, das bisher im Schatten der großen Mailänder Klubs gestanden war, zählt zu den derzeit spannendsten Teams in ganz Europa.

Atalanta vs. Roma live im TV

Wer das Spiel live sehen möchte (und nicht nach Bergamo ins Gewiss-Stadion pilgern möchte), wird im TV kein Glück haben: Deutsche oder österreichische Sender zeigen das Spiel nicht. Am Internet führt daher kein Weg vorbei: Nur Kunden des Bezahldiensts DAZN können Live-Spiele aus Italien sehen. Für sie gibt es im Zuge eines kostenpflichtigen Abos (circa ab 12 Euro pro Monat) die Möglichkeit, Spiele der italienischen Serie A im Internet zu streamen. Wer nicht unbedingt das Live-Erlebnis braucht: laola1.tv zeigt alle Highlights „on demand“, also auf Abruf, im Internet.

Andere Möglichkeiten für den Livestream Atalanta – Roma

Und es gibt noch weitere Möglichketen, solche Spiele der italienischen Liga im Internet zu sehen: Auf diversen internationalen Websites werden nämlich Livestreams solcher Spiele gezeigt. Ein Beispiel dafür ist die russische Site „LiveTV“ – dort sind viele Sportsendungen zu sehen mit einem klaren Fokus auf Fußball. Allerdings ist die Gefahr groß, sich über solche Websites Viren einzufangen. Und zudem kann die Qualität der Livestreams schlecht sein, immer wieder kommt es zu Unterbrechungen wegen der Einblendung von Werbung. Wer also einen solchen verbotenen Livestream unbedingt nutzen will, sollte zumindest ein gutes Virenprogramm nutzen und nicht ständig auf geöffnete Fenster klicken. Und falls sich Fans von solchen Warnungen nicht abschrecken lässt: Der Livestream Atalanta gegen Roma ist jedenfalls bereits angekündigt.

Livestream über weitere Websites: Atalanta vs. Roma

Noch weitere Internet-Kanäle zeigen solche Spiele aus Italien zum Teil live, beispielsweise wwiTV.com. Dort sind neben News-Sendungen wie Sky TV auch Sportsendungen zu sehen. Auch die spanische Website Rojadirect kann in dieser Hinsicht erwähnt werden.