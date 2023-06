Kaum hat es über 30 Grad, wird eine unserer Lieblingsbeschäftigungen zur Tortur: das Schlafen. Doch das Netz hat nun die Rettung für uns parat: eine Wärmeflasche! Ja, ihr habt ganz richtig gelesen. Dank dieses Hacks könnt ihr ab jetzt auch während einer Hitzewelle wie ein Baby schlummern. Wie genau? Das erfahrt ihr hier!

Hier kommt die ultimative Wohltat für heiße Sommernächte!

Hitzewelle: Das solltest du eine Stunde vor dem Schlafen machen

So sehr wir uns auch über den Sommer freuen, mit ihm geht gleichzeitig einher, dass wir uns gefühlt von einer Hitzewelle zur nächsten kämpfen. An heißen Tagen kann man sich abends schon mal wie durchgegart fühlen. Man sehnt sich dann nur noch nach einem: Schlaf. Jedoch können uns die Temperaturen dabei schnell mal einen Strich durch die Rechnung machen. Natürlich gibt es einige Tipps, die einen erholsameren Schlaf trotz der Hitze versprechen. Einer davon geht gerade auf Tiktok viral.

Für einen erholsamen Schlaf sollte die Raumtemperatur im Schlafzimmer laut Experten zwischen 15 und 18 Grad liegen. Bei über 35 Grad Außentemperatur ist das allerdings kaum realisierbar. Immer mehr Tiktok-User:innen setzen deshalb jetzt auf ein ganz bestimmtes Gadget. Und zwar die Wärmeflasche. Diese wird immer Sommer einfach mal umfunktioniert! Und, dass der Hack tatsächlich eine Abkühlung an heißen Nächten bringt, beweisen die vielen Kommentare auf der Videoplattform. Eine begeisterte Userin schreibt zum Beispiel zu dem Tipp: „Genial. Dieser Hack hat meinen Schlaf gerettet. Danke Internet“. Überzeugt? Dann wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen!

So funktioniert der Hack

Das beste: Der Trick ist mega simple! Befüllt die Flasche einfach einige Stunden vor dem Zubettgehen mit Wasser und legt sie in den Kühlschrank. Anschließend die Kühlflasche in ein Geschirrtuch einschlagen. Natürlich könnt ihr auch einfach mit der kalten Wärmflasche kuscheln, doch jetzt kommt der Clou: Legt die Wärmflasche etwa eine Stunde vor dem Schlafen in das Bett, bzw. unter die Bettdecke! Aber vergesst nicht, die Kühlflasche vor dem Einschlafen wieder aus dem Bett zu geben, da der Kontakt mit der Haut zu Unwohlsein und bei sehr niedrigen Temperaturen zu Hautschäden führen kann. Und apropos …

Zwar sollte die Wärmflasche kalt sein, einige Tiktok-User:innen machen aber den Fehler, das Schlaf-Gadget in das Eisfach zu legen. Das Einfrieren könnte nicht nur das Material beschädigen, sondern eben auch zu Verletzungen an der Haut führen. Für einen Erfrischungseffekt reicht es, wenn ihr die Flasche mit kaltem Wasser befüllt. Wenn ihr dann in eurer Bett hüpft, wartet schon eine angenehme Erfrischung auf euch. Die kalte Wärmflasche sorgt für eine kühle Brise im Bett und verhindert, dass ihr euch wie ein gebratenes Hähnchen im eigenen Saft fühlt. Viel Spaß beim Ausprobieren!