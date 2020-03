Kindergeburtstage kann man bei McDonalds schon lange feiern. Doch jetzt hat sich die Fastfood-Kette etwas Neues einfallen lassen. Denn in einigen Filialen in Deutschland kann man nun sogar bei Mäci heiraten.

In insgesamt 33 Filialen soll das ab Sommer 2020 möglich sein.

Hochzeit bei McDonalds in Deutschland möglich

Ab sofort können sich Paare für eine Hochzeit bei McDonalds bewerben. Das kündigten einige Filialen bereits am Valentinstag an. Den Hochzeitspaaren wird die Restaurant-Terrasse für die Trauung zur Verfügung gestellt. Zwischen 20 und 200 Gäste sollen dort Platz finden. Das Essen müssen sie allerdings selbst bezahlen. Zur Auswahl stehen die klassischen Menüs: BicMac, Chickennuggets, Pommes & Co.

Test-Aktion in Franchise-Filialen

Die Aktion soll vorerst ein Test in Franchise-Filialen in der Region Osnabrück sein. Wenn die Hochzeit in der Fastfood-Kette jedoch gut ankommt, dann will man sie auch auf andere Filialen ausweiten. Der Grund für die schräge Aktion: Viele Paare sollen sich angeblich bei McDonalds kennen und lieben gelernt haben. Nun will man ihnen die Möglichkeit geben, in den Fastfood-Restaurants zu heiraten und einen ganz besonderen Tag zu feiern.

Konkrete Details zum Ablauf einer Trauung bei McDonalds gibt es derzeit noch nicht. Die Reaktionen auf die Aktion sollen bislang sehr positiv gewesen sein. Man habe bereits einige Bewerbungen erhalten, heißt es.