Okay Armys, haltet eure Lightsticks fest, denn hier kommt die wohl beste Nachricht des Jahres: Alle sieben Mitglieder der K-Pop-Band BTS haben ihre Verträge verlängert! Damit ist es nun offiziell, dass die Boygroup ab 2025 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen wird. Fans können nun also aufatmen, denn die gemeinsame Zukunft der Band war gar nicht so fix.

Aufgrund der Wehrpflicht in Südkorea befindet sich die Boyband gerade in einer Auszeit.

BTS befindet sich wegen Wehrpflicht in Auszeit

Auch wer mit K-Pop so gar nichts am Hut hat, dürfte sicherlich schon mal von der mega erfolgreichen Boyband BTS gehört haben. Sie sind eine weltweite Sensation, ein Phänomen, das die Herzen von Millionen erobert hat und K-Pop außerhalb der ostasiatischen Breitengrade bekannt gemacht hat. Erst kürzlich feierten RM, Jin, Jimin, V, J-Hope, Jungkook und Suga ihr 10-jähriges Bestehen als Band. Die sieben Mitglieder sorgen nicht nur mit ihren catchy tunes für Aufsehen, sondern auch mit ihren einprägsamen Choreografien! Doch vor einem Jahr dann der Schock …

Während Fans sehnsüchtig auf eine Welt-Tournee hofften, verkündeten die K-Pop-Idols in einem Livestream eine geplante Auszeit von mehreren Jahren. Der Grund: Die Wehrpflicht in Südkorea. Doch die charismatische Band verkündete damals nicht nur ihren Hiatus, sondern auch, dass sie 2025 wieder zusammen kommen möchten. Offiziell von ihrem Label bestätigt wurde dies allerdings nicht. Bis jetzt!

Alle Mitglieder verlängern Verträge

Trotz ihrer gegenwärtigen Auszeit haben alle sieben Mitglieder von BTS nun ihre Verträge bei ihrer Agentur HYBE verlängert. Die „exklusiven Verträge“ mit den sieben Musikern seien erneuert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch offiziell mit. Das Label versichert, dass die Band „an ihren zukünftigen Veröffentlichungen ab 2025“ weiterhin mit Big Hit zusammenarbeiten werde, heißt es in einer Erklärung. Fans können also ausatmen!

Die Verlängerung signalisiert damit, dass sie nach Erfüllung aller militärischen Einberufungsverpflichtungen wieder als Team weitermachen werden. Zur genauen Vertragsdauer machte die Agentur zwar keine Angaben. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie über die Zeit hinausreichen, in der die Bandmitglieder nach und nach ihren Wehrdienst ableisten müssen. Jin und J-Hope befinden sich bereits im Wehrdienst. Für Suga geht es am 22. September los. RM, Jimin, Jungkook und V arbeiten derzeit noch an Solo-Projekten – wann genau sie der Wehrpflicht nachkommen, ist noch nicht bekannt.

Fans sind erleichtert

Auf Tiktok verbreitete sich die Nachricht von der Vertragsverlängerung quasi wie ein Lauffeuer. Fans rund um den Globus zeigen sich erleichtert. Ein Army schreibt zum Beispiel: „Die beste Nachricht ever! Jetzt ist Sparen angesagt.“ Hier spielt die Userin auf die recht teuren Konzerttickets an. Ein anderer Fan kommentiert: „Endlich ein Lichtblick!“

Aber auch Mitglied RM hat bereits auf die Neuigkeiten reagiert. Er postete ein Foto seines Vertrags sowie den Hashtag #army und dazu die Jahreszahl 2025. Es ist damit also so gut wie fix, dass wir in zwei bis drei Jahren wieder mit neuer Musik und epischen Performance rechnen können. 💜