Colin Andrew Firth zählt wohl zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods. Heute (10. September) feiert der Oscarpreisträger seinen 60. Geburtstag. Deshalb haben wir die besten Filme des 60-Jährigen herausgesucht:

1. The King’s Speech

Jeder, der diesen Film gesehen hat, weiß was Colin Firth für ein großartiger Schauspieler ist. Denn nicht ohne Grund erhielt er für seine Rolle in “The King’s Speech” den Oscar als bester Hauptdarsteller. In dem 2010 erschienen Film spielt Firth König Albert, der an chronischem Stottern leidet. Um sein Stottern zu heilen, sucht er einen äußert außergewöhnlichen Sprachtherapeuten auf. Es entsteht eine unglaublich großartige Freundschaft zwischen den beiden. Dieser Film geht ans Herz und Colin Firth begeistert mit seinem Schauspieltalent. Ein wirklich großartiger Film.

2. A Single Man

Auch in dem Drama “A Single Man” glänzte Colin Firth mit seinem Schauspieltalent. Für diesen Film wurde er auch für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert. Für den Sieg reichte es dann aber leider nicht. Trotzdem zählt dieses Drama zu seinen besten Werken. Darin spielt er einen homosexuellen Literaturprofessor im Jahr 1962. Seine sexuelle Orientierung muss er aber geheim halten. Der Film spielt an nur einem einzigen Tag und zeigt mit Rückblenden die dramatischen Ereignisse im Leben des Professors. Eine wahre Glanzleistung von Colin Firth, die den Zuseher zu Tränen rührt.

3. Magic in the Moonlight

Dieser Film entwickelt sich im Laufe der Handlung zu einer echten Romanze. Und Colin Firth eroberte gemeinsam mit Emma Stone die Herzen ihrer Zuseher. Firth spielt darin einen Magier, der nicht an Magie glaubt und sich deshalb zur Aufgabe gemacht hat, Seher und Magier als Scharlatane zu entlarven. Doch mit der angeblich hellsichtigen Sophie hat er nicht gerechnet. Mit der Zeit entwickelt sich eine wunderschöne Liebesbeziehung zwischen den beiden.

4. Bridget Jones

Diese Filmreihe hat wohl jede Frau einmal gesehen. Und wer hat sich nicht in den überkorrekten Mark Darcy verliebt? Dieser Film handelt von Bridget Jones und ihr chaotisches Liebesleben. Die Blondine ist zwischen dem Frauenhelden Daniel Cleaver und dem ruhigen Mark Darcy hin- und hergerissen. Achtung Spoiler-Alert: Schlussendlich entscheidet sie sich jedoch für Mark (Colin Firth) und da hat wohl jede Frau gejubelt.

5. Mamma Mia

Was gibt es für einen besseren Musical-Klassiker als “Mamma Mia”? Colin Firth spielt darin einen der drei möglichen Väter von Sophie. Sie hat alle drei zu ihrer Hochzeit eingeladen, um herauszufinden wer ihr leiblicher Vater ist. Doch das herauszufinden, sorgt für viel Drama.

6. Kingsman

Aber Colin Firth ist nicht nur ein großartiger Liebes-Darsteller, sondern hat auch beim Action-Film “Kingsman” mit seiner Rolle geglänzt. Darin spielt Firth den korrekten Agenten Harry Hart, der den jungen und wilden Eggsy rekrutiert. Dieser Film verspricht viel Action und hat auch einige Lacher zu bieten.