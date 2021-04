Ja, richtig gelesen. Eine Studie hat herausgefunden, dass alkoholfreies Bier stimmungsaufhellend wirkt. Denn allein nur durch den Geschmack schüttet der Körper Dopamin aus. Ein Botenstoff, der motivierend und antreibend wirkt.

Da bleibt nur eines zu sagen: Prost!

Alkoholfreies Bier macht glücklich

Der malzige, leicht süße und sehr erfrischende Geschmack von alkoholfreiem Bier ist vor allem nach dem Sport wohltuend. Aber wusstet ihr, dass sich das Hopfenbräu ohne Promille auch positiv auf unsere Stimmung auswirkt? Eine Studie aus dem Jahr 2013 hat herausgefunden, dass unser Hirn beim Genuss von alkoholfreiem Bier genauso viel Dopamin ausschüttet, wie bei seinem alkoholischen Kollegen. Allein der Geschmack reicht, um die Produktion des motivierenden und antreibenden Botenstoffes zu aktivieren.

Images als gesundes Getränk

Während man dem herkömmlichen Bier nachsagt, dass es sehr viele Kalorien enthält, soll das alkoholfreie sogar gesund für uns sein. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es erste Hinweise darauf gibt, dass das Getränk mitunter blutstillende Eigenschaften hat und sich somit auch positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.

Da alkoholfreies Bier Polyphenole enthält, gibt es eine weitere Studie, die besagt, dass dadurch auch das Risiko für Atherosklerose – also einer Arterienverstopfung – verringert wird. Unter Polyphenolen versteht man aromatische Verbindungen, die als Farb- oder Geschmacksstoffe in Pflanzen vorkommen, so auch im Hopfen. Die Stoffe fangen Sauerstoffradikale ab, töten Bakterien und sind somit auch entzündungshemmend. Sie sind übrigens auch in Äpfel- und Melanzani-Schalen enthalten sowie in Zwiebeln, Blaubeeren, Grünem Tee und sogar Rotwein.