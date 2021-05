Was wäre ein Outfit ohne Accessoires? Sie mögen für viele unbedeutend erscheinen, doch richtig kombiniert machen sie deinen Look erst richtig komplett. Welche Pieces im Sommer auf keinen Fall in deiner Garderobe fehlen dürfen, erfährst du hier.

Mit diesen drei Accessoires wertest du jetzt deinen Sommerlook auf:

1. Kopftücher

Vergesst Caps, Hüte & Co – diesen Sommer feiert das Kopftuch sein großes Revival. Um es modern zu tragen, setzt man auf bunte Modelle, die man gewollt zu schlichten, eleganten Outfits kombiniert. Dieser Kontrast macht den Look trendy. Das Praktische: Es schützt nicht nur vor der Sonne, sondern versteckt auch noch einen Bad-Hair-Day! 😉

Gemustertes Tuch von H&M, € 9,99

Foulard von Gucci, über yoox.com, € 180

3. Chunky Ringe

Filigrane Accessoires sind passé, denn jetzt wird geprotzt! Chunky Ringe schmücken diesen Sommer unsere Finger. Das auffällige It-Piece sorgt für ein aussagekräftiges Statement und unterstreicht einen minimalistischen Gesamtlook. Modemutige dürfen voll aufladen, es gibt keine Grenzen. Besonders cool: Im Farbmix in einer Kombination aus Gold, Rosé und Silberschmuck.

Siegelring in Gelbgold von Paula Fine Jewellery, € 395

Breiter Ring von Jane Kønig, € 122

3. Netztaschen

Die allseits beliebte Tote-Bag wird von der sommerlichen Netz-Version abgelöst. Große, löchrige Modelle sehen schon lange nicht mehr nach Supermarkt-Sackerl aus. Sie kommen mit edlen Details wie Ledermaterial oder Fransenapplikationen. Diese Accessoires verleihen jedem Look instant einen legeren sommerlichen Flair.

Tasche mit Häkelmuster von s.Oliver, € 29,99