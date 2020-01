Das Herz ist für viele Menschen ein finaler Faktor, wenn es um Entscheidungen geht. Doch oftmals trifft man im Leben auf Personen, die sehr unnahbar scheinen und so wirken, als hätten sie gar kein Herz.

Vor allem diese vier Sternzeichen gelten, als schwer zu knacken und wirken durch ihren Charakter als besonders kaltblütig.

1. Widder

Der Widder gilt als sehr egoistisches Sternzeichen und denkt oftmals nur an sich selbst. Wenn es mal brenzlig wird, denkt er zuerst nur ans eigene Wohlergehen und lässt sein Umfeld dabei herzlos im Regen stehen. Er ist immer ehrlich und sagt, was er denkt. Seine rücksichtslose Art bereitet ihm auch in der Liebe oft Schwierigkeiten, da sich viele vom selbstbewussten Charakter des Widders einschüchtern lassen.

2. Krebs

Harte Schale, weicher Kern – dieser Spruch trifft vor allem auf Krebse zu. Sie geben sich zwar stets sehr Mühe mit anderen zu harmonieren, doch tief im Inneren fällt es ihnen sehr schwer, neuen Menschen zu vertrauen und sie in ihr Herz zu lassen. Wer in der Liebe auf einen Krebs trifft, wird schnell merken: Es ist gar nicht so leicht, das Herz eines Krebses für sich zu gewinnen. Aus diesem Grund erscheint es vielen oft so, als sei der Krebs besonders rücksichtslos und würde keine Gefühle zulassen.

3. Löwe

Ein Herz aus Stahl hat der Löwe vielleicht nicht gerade, dennoch ist er sehr Ich-bezogen und liebt es die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Mit seiner stolzen Ader und seinem Hang zur Eitelkeit wirkt er auf sein Umfeld oftmals als kalt und emotionslos. Zudem lebt der Löwe seine Liebe zum Materiellen frei aus. Für viele ist das schlussendlich ein Zeichen, dem Löwen einen herzlosen Charakter zu unterstellen, da ihm greifbare Dinge viel wichtiger seien als die Liebe zu anderen. Doch dem ist in Wahrheit gar nicht so.

4. Wassermann

Obwohl der Wassermann besonders gesellig und freundlich ist, sieht es in seinem Inneren ganz anders aus. Denn sobald er jemandem besser kennt, lebt er seine wahre Seite aus. Der Wassermann ist nämlich eigentlich sehr distanziert und kühl. Für sein Umfeld sind sein Wesen sowie seine Gefühle nur schwer greifbar. Wer das Herz eines Wassermannes erobern möchte, muss sich sehr anstrengen. Es kostet sehr viel Energie und Arbeitsaufwand, die undurchsichtige Mauer des Wassermannes zu durchbrechen und trotz seiner unnahbaren Art zu ihm durchzudringen.