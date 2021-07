Der Start in den Tag ist nicht immer so leicht. Aber die Entscheidung in welcher Kleidung man den Tag bestreitet, ist eine andere. Man zieht das ein oder andere Kleidungsstück aus dem Kasten, aber nichts scheint so recht zur Gemütslage zu passen.

Diesen Tierkreiszeichen fällt die Entscheidung vor dem Kleiderschrank besonders schwer.

Jungfrau

Mit ihrer perfektionistischen Ader scheint sie sich immer wieder ins eigene Fleisch zu schneiden. Das perfekte Outfit ergibt sich einfach nie. Selbst dann nicht, wenn sie den Wetterbericht gecheckt und Outfitinspirationen auf Instagram gespeichert hat. Denn oft fehlt das abschließende und vollendende Accessoire, das sich auf die morgendliche Schnelle einfach nicht finden lässt. Da fängt der Tag schon stressig an.

Steinbock

Steinböcke erwarten immer Topleistungen und das auch von ihrem Outfit. Denn ein durchschnittliches, bequemes Outfit ist für dieses Sternzeichen einfach nicht genug. Es muss stylisch und vor allem außergewöhnlich sein. Das macht die Auswahl der Kleidungsstücke, morgens bevor man das Haus verlassen muss, besonders schwer.

Widder

Dieses Sternzeichen muss immer konkurrieren. Selbst, wenn es sich nur um ein simples Alltagsoutfit handelt. Ihr ständiges Bedürfnis andere zu überbieten, manifestiert sich auch in der Auswahl der Kleidungsstücke. Leider dreht sich der Widder morgens dadurch immer wieder im Kreis, weil er auf die Schnelle einfach kein perfektes Outfit zusammenstellen kann. Dadurch fängt der Tag meist schon ungut an.