Der Frühling steht vor der Tür und bei den ein oder anderen kommen Frühlingsgefühle auf. Für gewisse Sternzeichen bringt der März ganz besonders viel Schmetterlinge im Bauch.

Sie finden diesen Monat ihre große Liebe:

Löwe

Single-Löwen haben eine schwere Zeit hinter sich. In den letzten Monaten war ihre Gefühlswelt ein absolutes Chaos. Den richtigen Partner haben sie bisher nicht gefunden. Bis jetzt hat es einfach noch nicht geklappt. Im März stehen die Sterne aber gut, jemand neuen kennenzulernen. Der Löwe kann im Frühling endlich seine Gefühle sortieren und sich darüber klar werden, was er von einer Beziehung möchte. Das führt dazu, dass sich sein Herz für den richtigen öffnet und die große Liebe nicht lange auf sich warten lässt.

Stier

Der Stier ist im Frühling endlich bereit, sich auf etwas Ernstes einzulassen. Lange hat er sein Single-Leben genossen und dachte nicht darüber nach, tatsächlich eine Beziehung einzugehen. Doch im März wirft ihn eine Begegnung völlig aus der Bahn. Das Sternzeichen verliebt sich Hals über Kopf und kann sich vor seinen Gefühlen nicht mehr verstecken.

Jungfrau

Die Jungfrau versucht in dieser ungewissen Zeit so viel zu planen und zu kontrollieren, wie sie nur kann. Die Liebe bleibt da momentan einfach auf der Strecke. Doch im Frühling ändert sich das und das Sternzeichen erlebt ein Hoch an Gefühlen. Ein ganz besonderer Mensch zeigt der Jungfrau, dass man nicht immer alles planen kann.

Schütze

Der abenteuerlustige Schütze ist im März endlich dazu bereit, etwas zur Ruhe zu kommen. Sie Sterne stehen außerdem gut, jemanden kennenzulernen, mit dem er eine ernste Beziehung eingehen möchte. Das Sternzeichen muss sich nur ein wenig öffnen und keine Angst vor seinen Gefühlen haben, dann hat es auch die besten Chancen, endlich die Liebe seines Lebens zu finden.

Fische

Single-Fische sind schon seit Langem auf der Suche nach dem Richtigen. Der März 2021 ist genau die richtige Zeit, um sich zu binden. Eine neue Beziehung steht in den kommenden Wochen unter den besten Sternen. Die Fische müssen sich nur trauen, ehrlich zu sein und sich ihrer Gefühle bewusst werden.