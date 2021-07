Während die einen ständig neue Abenteuer erleben wollen, viel unternehmen und jedes Wochenende verplant sind, sind andere das komplette Gegenteil. Sie sitzen ständig nur zuhause rum und lassen sich von so gut wie nichts mitreißen – auf Dauer extrem langweilig. Eine Charaktereigenschaft, die oft auf das Sternzeichen zurückzuführen ist.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen zählen zu den langweiligsten Sternzeichen.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt nicht gerade zu den Spaßkanonen unter den Sternzeichen. Sie ist sehr perfektionistisch und überlässt einfach nichts dem Zufall. Verliert sie die Kontrolle über etwas, bricht für sie eine Welt zusammen. Kein Wunder also, dass man mit ihr keine spontanen Abenteuer erleben kann. Am liebsten bleibt sie zuhause, wo sie alles genau im Blick hat und ihre Kontrolle nicht abgeben müssen. Für den Partner kann das zur echten Zerreißprobe werden, denn auf Dauer könnte das ziemlich langweilig sein.

Wassermann

Ein bisschen anders ist das beim Wassermann. Der sprudelt nämlich eigentlich nur so von genialen Ideen, doch leider hapert es immer wieder an der Umsetzung dieser. Es fehlt ihm einfach an Durchhaltevermögen. Auch wenn seine Freunde ihn für seine tolerante und liebenswürdige Art schätze, sind sie doch immer wieder genervt und gelangweilt von ihm, wenn wieder einer seiner Pläne scheitert. Der Wassermann schlägt zwar ständig aufregende Dinge vor, doch im Endeffekt liegt er dann doch lieber wieder nur langweilig auf seiner Couch rum.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr pflichtbewusst und eher praktisch veranlasst. Es fällt ihm schwer, sich einfach mal fallen zu lassen und Spaß zu haben. Das Kommando abzugeben, gehört nicht wirklich zu seinen Stärken. Seine Angst, sich vor seinen Freunden zu blamieren, hemmt ihn und sein Verhalten wirkt dadurch oft langweilig. Bevor er etwas riskiert, bleibt er lieber zuhause und kümmert sich dort um seine To-Do-Listen. Wenn er doch nur einmal locker lassen könnte, dann hätte er richtig Spaß!