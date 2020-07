Wir haben uns vermutlich alle schon mal erschreckt. Zum Beispiel bei einem guten Horrorfilm. Oder durch eine Person aus unserem Freundeskreis, die sich einen Scherz mit uns erlaubt. Doch es gibt unter den Sternzeichen einzelne, die schreckhafter sind, als andere.

Diese Sternzeichen kann man nämlich ganz leicht erschrecken. Denn sie sind extrem schreckhaft.

Fische

Fische sind Träumer. Deswegen halten sie sich die meiste Zeit auch nicht in der Realität, sondern in ihrer eigenen fantasievollen Welt auf. Das macht sie aber auch besonders schreckhaft. Oft passiert es ihnen dabei, dass sie durch alltägliche Geräusche, wie den Motor eines vorbei fahrendes Autos aufgeschreckt werden.

Waage

Auch dieses Sternzeichen kann sich ganz leicht erschrecken. Denn die Waage liebt die Ruhe und das Gefühl von absoluter Stille. Sie ist ein ruhiger Mensch und deswegen auch sehr schreckhaft. Oft braucht es nur einen aufbrausenden Charakter oder ein plötzlicher Lärm, um der Waage einen Schreck zu verpassen.

Wassermann

Auch der Wassermann ist extrem schreckhaft, was man zunächst vermutlich eher nicht von ihm denken würde. Denn obwohl er sehr selbstbewusst auftritt, ist er in Wahrheit sehr in sich gekehrt und reflektiert jede seiner Handlungen ganz genau. Kleine Dinge, wie umgebende Geräusche jagen ihm deshalb des Öfteren mal einen großen Schrecken ein.